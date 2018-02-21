"الوقاية والسلامة" بالشارقة تطلق برنامج "الأمن في المكاتب"

الشارقة 24:

انطلاقاً من أهمية السلامة المهنية للموظفين، والسعي الدائم للارتقاء بالكوادر البشرية، نظمت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة برنامجاً تدريبياً لموظفي الهيئة، بعنوان " الأمن والسلامة في المكاتب "، بالتعاون مع شركة تدريب متخصصة، وذلك لتدريب كافة موظفي الهيئة على الممارسات السليمة بكل ما يخص الأمن والسلامة والصحة المهنية في المكاتب، للوصول لمفهوم الوقاية والسلامة بشكل أشمل وأوسع، والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية بمجال السلامة المهنية.

حيث هدف البرنامج التدريبي إلى تأمين سلامة العاملين في الهيئة، لأداء مهامهم الوظيفية في بيئة آمنة خالية من المخاطر، وتحفيز الموظفين للإبلاغ عن جميع الممارسات التي تهدد أمنهم وسلامتهم في العمل، للحد من الآثار الناجمة عن أنشطة العمل المختلفة، وكيفية التصرف في حالات الحريق، أو سماع أجهزة الإنذار، كما تعرف الموظفون على خطوات استعمال طفايات الحريق، وتمكينهم من تحديد المخاطر وخلق بيئة آمنة للعمل بها.

وتطرق البرنامج إلى سياسات الصحة والسلامة المهنية والإجراءات السليمة في مواقع العمل، وأسباب الحوادث وطرق تفاديها، للتعرف على المخاطر والاستجابة السريعة والعملية لها، إضافة لتحديد إشارات وإجراءات السلامة واستخدام معدات أماكن العمل، وتقديم شرح تفصيلي حول معدات الحماية الشخصية، وإنشاء خطة للعمل في حالات الطوارئ.

هذا وصرحت المهندسة لمياء النومان مدير إدارة الخدمات المساندة بهيئة الوقاية والسلامة، أن البرنامج التدريبي جاء للحفاظ على صحة وسلامة الكوادر البشرية بالهيئة، والحفاظ على الموارد المادية المتمثلة بكل الأدوات والأصول بالهيئة، وذلك للوصول لأعلى كفاءة وإنتاجية في الأداء والعمل، بالإضافة لتمكين الموظفين للتعامل مع الحوادث الطارئة في العمل والسيطرة عليها لحين وصول المساعدة من جهات الاختصاص بالإمارة.