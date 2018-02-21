الشارقة لتطوير القدرات تحفز الطلبة والشباب على الابتكار في المجال التقني

الشارقة 24:

جذبت منصة الشارقة لتطوير القدرات، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة التي تختتم، الأربعاء، في واجهة المجاز المائية، اهتمام الجمهور، صغاراً وكباراً، بفضل ما تعرضه من ابتكارات تقنية بالتعاون مع شركة "كواساكي" اليابانية.

واستمتع الزوار باستخدام برنامج "سيبو" التعليمي المبتكر، الذي تم تطويره في فنلندا، ويجمع بين الألعاب التعليمية، وتكنولوجيا الهاتف النقال، والعمل الجماعي في الإطار التعليمي، ويوظفها جميعاً لتطوير مهارات الطلبة في التوصل إلى حلول مبتكرة للمشكلات والتحديات التي قد تواجههم في حياتهم.

وسلّطت منصة الشارقة لتطوير القدرات الضوء خلال هذه المشاركة على جهودها في جذب الطلاب والشباب إلى الاهتمام بالمجال التقني وخاصة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، من خلال تعاونها مع شركة "كواساكي" لتطوير قدرات أبناء وبنات دولة الإمارات وتشجيعهم على الالتحاق بدورات تدريبية في مصانع الشركة باليابان.



وشهدت المنصة خلال الأيام الماضية زيارات لعدد كبير من طلاب الجامعات والخريجين الجدد وموظفي المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، الذين اطلعوا على البرامج التدريبية والدورات المطروحة بشكل مستمر، والتي تلعب دوراً رئيسياً في بناء استراتيجية تدعم الابتكار ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021.



وتعرف الزوار على برنامج التحول الرقمي الذي أطلق مؤخراً بشراكة استراتيجية مع "اللجنة العليا للتحول الرقمي في الشارقة"، والذي يهدف إلى تعزيز معارف وقدرات المشاركين للمساهمة في تحقيق الاندماج الأمثل في عملية التحول الرقمي، وتعزيزها في الجهات التي يعملون بها، إلى جانب برنامج "الشارقة للقادة"، الذي نجح بتخريج كفاءات قيادية من المواطنين الإماراتيين الذين يسهمون في العملية التطويرية لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.