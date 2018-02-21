صندوق زايد.. طريقة مبتكرة للاحتفال بعام زايد

الشارقة 24:

شاركت إحدى طالبات كليات التقنية العليا بالشارقة بعددٍ كبير من الأنشطة التي تخص الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعام زايد 2018.

وأعدّت أمينة أيوب، صندوقاً مليئاً بالفقرات المتعلقة بالشيخ زايد، التي يتم عرضها حالياً في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة.



وقالت أمينة أيوب: "إن كل أسرة يجب أن يكون لديها صندوق واحد على الأقل لأنه سيساعدها في الاحتفال بعام زايد بروح حقيقية."



وأضافت أمينة إن الشيخ زايد كان حاكم إمارة أبو ظبي والرئيس الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو منصب شغله لمدة 33 عاماً تقريباً، وكان له الفضل في توحيد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحويل الصحراء إلى جنة خضراء.

وتزامناً مع الاحتفال بعام زايد عام 2018، قالت أمينة إن المبادرة لاقت إقبالاً منقطع النظير من الجمهور، وأضافت بأنها قامت على هذا الأساس بإعداد أنشطة شهرية على مدار العام لمساعدتهم في الاحتفاء بالقائد العظيم والتعبير عن تقديرهم له.

وكتبت الطالبة أمينة أيوب كتابين باللغة العربية بعنوان "ذكريات مدن" و"إنجازات الشيخ زايد"، وأعدت أمينة 60 بطاقة بريدية تحتوي كل منها على صورة للشيخ زايد من تصميمها وأحد الأقوال الخالدة للوالد المؤسس على الجانب الخلفي من البطاقة البريدية.



كما يحتوي الصندوق على حصالة لجمع التبرعات الخيرية لغرس عادة العطاء التي حرص المغفور له بإذن الله على غرسها في نفوس أبناء الوطن، بالإضافة إلى أكياس شاي متصلة بأسئلة حول الشيخ زايد.



وأكدت أمينة بأن التكريم الحقيقي للشيخ زايد يكمن في أن نتعلم من قيمه وحكمته، فكلمات الشيخ زايد ذات أهمية اليوم كما كانت خلال حياته.