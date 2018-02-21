الشارقة لإدارة الأصول راع رئيسي لــ " منشد الشارقة الصغير"

الشارقة 24:

مع انتهاء الاستعدادات لتصفيات الموسم الرابع من "منشد الشارقة الصغير"، التي تقام، الخميس، أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة، عن رعايتها للنسخة الرابعة من البرنامج، الذي يبث على شاشة تلفزيون الشارقة، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الفنية الصغيرة، وقالت الشركة إن رعايتها للبرنامج تأتي في إطار اهتمامها بما يحمله البرنامج من رسائل فنية راقية، بهدف غرس القيم الإنسانية والتربوية الفاضلة في نفوس الأجيال الصاعدة، وتعزيز مبادئ الفن الهادف والإبداع الملتزم.

وفي هذا الصدد، عبر سعادة إبراهيم الحوطي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في شركة الشارقة لإدارة الأصول، عن اعتزازه بهذه الرعاية، وقال: "نؤمن في شركة الشارقة لإدارة الأصول، بأهمية الدور الذي يلعبه الفن بشكل عام في الارتقاء بذائقة المجتمع وتعزيز الفن الإنشادي، وبلا شك أن برنامج "منشد الشارقة الصغير" استطاع خلال دوراته الماضية أن يلعب هذا الدور، من خلال اكتشافه لعدد كبير من المواهب الفنية الصاعدة، والتي بالتأكيد ستسهم خلال المستقبل في تغيير المشهد الفني سواء على المستوى المحلي أو العربي".



وأضاف: "من خلال متابعتنا لدورات البرنامج السابقة، وما حققته من نجاح، نتوقع أن تشهد نسخة البرنامج الحالية، تطوراً لافتاً في طبيعة الأصوات المتنافسة على اللقب، وهو ما يؤكد أن البرنامج استطاع أن يحدث نقلة نوعية في طبيعة الفنون ورسالتها، ما أسهم في تكريسه حدثاً سنوياً مهماً ينتظره الجمهور، لما في رسالته من انسجام مع القيم والعادات والتقاليد المحلية".



وأوضح الحوطي: "رعايتنا لهذا البرنامج تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الشركة تجاه الأحداث التي تشهدها إمارة الشارقة على مدار العام، ومن باب الحرص على ملامسة واقع المجتمع وتطلعاته، كما أنها تمثل تعبيراً عن إيماننا بالدور الذي يلعبه الشباب والناشئة في صناعة مستقبل الشارقة والإمارات بشكل عام، باعتبارهم عماد مستقبلنا".