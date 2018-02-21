"التمكين الاجتماعي" تنظم دورة "الكوتشنك الحياتي" لتطوير مهارات الموظفين

الشارقة 24:

بادرت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي بتنظيم دورة تدريبية حول "الكوتشنك الحياتي"، قدمتها المدربة الدكتوره سرور قاروني استشارية التمكين الإنساني والتطوير المؤسسي في مركز مسار للتدريب والتطوير من مملكة البحرين.

وتضمنت الدورة ورش تدريبية وممارسات تطبيقية لإدارة جلسة الكوتشنك لتدريب المشاركين على تقديم أسلوب عملي يساهم في تمكين الأيتام نفسياً ومساندتهم بطرق عملية جاذبة وصولاً للتفاعل الإيجابي معهم، والتعرف على الطرق الأنسب لمساعدتهم في تخطي المشكلات التي تؤثر على صحتهم النفسية.

وأسهمت الدورة في تعريف المتدربين على المهارات الرئيسية لإتقان مهارة الكوتشنك الحياتي، إلى جانب التركيز على آليات إدارة المشكلة، وتقديم الحلول الناجحة التي ترتقي بالصحة النفسية للمستفيد، إضافة إلى أهم الآليات لتقديم الحلول المستدامة.



ويساعد "الكوتشنك الحياتي" على تأقلم الأيتام مع الضغوطات النفسية الصعبة التي يتعرضون لها، بالنظر للجانب المشرق من المشكلة، وبالتالي مساعدتهم في تحديد أهدافهم، وتطوير أفكارهم، وتغيير قناعاتهم في الحياة.



وقالت المدربة قاروني: "إن دورة الكوتشنك تستهدف العاملين مع الأطفال واليافعين والمراهقين لعمر 18 عاماً - حسب تعريف اليونيسيف - لمساعدتهم على وضع أهداف قابلة للتحقيق"، لافتةً إلى حاجة الكوتش لأن يتدرب ويطور نفسه باستمرار ويراجع قناعاته ليستطيع مساعدة المستفيد.