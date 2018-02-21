الملازم مها السويدي: 1600 زائر لمنصات "شرطة الشارقة" بشهر الابتكار

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجهت الملازم مها السويدي، عضو فريق لجنة الابتكار في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالشكر والتقدير للجنة المنظمة لفعاليات شهر الإمارات للابتكار في الإمارة الباسمة.

وأضافت السويدي: أتوجه أيضاً بالشكر لأفراد الجمهور الذين زاروا منصاتنا، مشيرة إلى وجود أفكار ومشاريع ابتكارية جديدة تقدمها شرطة الشارقة خلال الأعوام القادمة.

وتشارك القيادة العامة لشرطة الشارقة في شهر الإمارات للابتكار بمجموعة من ورش ‬العمل والحلقات ‬النقاشية ‬والمختبرات ‬بهدف ‬توليد ‬أفكار ‬جديدة تخدم المنظومة الأمنية؛ إضافة إلى مشاركتها بمنصتين على واجهة المجاز ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك،استقبلتا نحو 1600 زئر.