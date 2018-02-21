في "المجاز" و"علوم الفضاء"

الملازم مها السويدي: 1600 زائر لمنصات "شرطة الشارقة" بشهر الابتكار

  • الأربعاء 21, فبراير 2018 في 12:12 ص
صرحت الملازم مها السويدي، عضو فريق لجنة الابتكار بشرطة الشارقة، بأن منصات القيادة العامة لشرطة الشارقة المقامة على واجهة المجاز ومركز علوم الفضاء والفلك استقبلت 1600 زائر.
الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:
 
توجهت الملازم مها السويدي، عضو فريق لجنة الابتكار في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالشكر والتقدير للجنة المنظمة لفعاليات شهر الإمارات للابتكار في الإمارة الباسمة.
 
وأضافت السويدي: أتوجه أيضاً بالشكر لأفراد الجمهور الذين زاروا منصاتنا، مشيرة إلى وجود أفكار ومشاريع ابتكارية جديدة تقدمها شرطة الشارقة خلال الأعوام القادمة.
 
وتشارك القيادة العامة لشرطة الشارقة في شهر الإمارات للابتكار بمجموعة من ورش ‬العمل والحلقات ‬النقاشية ‬والمختبرات ‬بهدف ‬توليد ‬أفكار ‬جديدة تخدم المنظومة الأمنية؛ إضافة إلى مشاركتها بمنصتين على واجهة المجاز ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك،استقبلتا نحو 1600 زئر.