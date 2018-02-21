أحمد سيف بن ساعد: تنفيذ 300 مبادرة خلال شهر الإمارات للابتكار بالشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد أحمد سيف بن ساعد، عضو لجنة الإشراف على شهر الإمارات في إمارة الشارقة، أن المبادرات التي تم عرضها مختلفة ومتنوعة حيث اشتملت على ورش عمل وسلسلة مناقشات ومنتديات توعوية حول الابتكار.

وأضاف بن ساعد أن الفعاليات المقدمة نالت استحسان الجمهور وحظيت بمشاركة واسعة.

وفي ختام حديثه قال بن ساعد، إن شهر الإمارات للابتكار يدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، ويحفز القطاعين الحكومي والخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار، حيث إن مجتمع الإمارات لديه شغف كبير بالابتكار والمستقبل، ورغبة في تبني وتطبيق مبادئ الابتكار، والبحث عن حلول للتحديات بطرق غير تقليدية وبأدوات مستقبلية.