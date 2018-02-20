مفوضية مرشدات الشارقة تكشف عن منتزه للمعاقين وكتاب تعريفي بمعالم الإمارة

الشارقة - ناصر فريحات:



قالت دانة محمد الجسمي، وسارة علي آل عيسى، من مفوضية مرشدات الشارقة، إنهما شاركتا في فعاليات شهر الإمارات للابتكار.



وأوضحت الجسمي، أن أول مشروع تم العمل عليه مع المفوضية، هو منتزه لذوي الإعاقة وتبناه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسيتم تطبيقه في المنتزه الوطني، وأن المشروع يهدف لتوفير متنفس للمعاقين، ويمكن للأشخاص العاديين مشاركتهم في هذا المنتزه، حتى لا يشعروا بالعزلة.



من جهتها، قالت آل عيسى: إن المشروع الثاني مع مفوضية مرشدات الشارقة، خلال المشاركة في شهر الإمارات للابتكار، هو كتاب تم تصميمه للتعريف بالمعالم التي تميز الإمارة الباسمة، ويساعد السياح والزوار والمواطنين والمقيميين للتعرف إليها، وتشمل المساجد، والعناية بالخيول والإسطبلات.



وأشارت آل عيسى إلى وجود أكبر مستشفى للخيول في الإمارات بالشارقة والمتاحف، وأن الإمارة أثبتت أنها عاصمة للكتاب.