خالد آل علي: الشارقة للتخطيط العمراني يشارك بـ 3 مبادرات وورشة بشهر الابتكار

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قال المهندس خالد آل علي الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، إن المجلس يشارك في فعاليات شهر الإمارات للابتكار المقامة في واجهة المجاز المائية، عبر 3 مبادرات، وهي الرمز البريدي وخدمة التجوال الافتراضي والساعات الذكية.



وأضاف مصرحاً لـ "الشارقة 24"، نظمنا اليوم ورشة عمل وهي موجهة للطلبة والمختصين في مجال الهندسة والتخطيط العمراني، تتناول 4 محاور رئيسية ستعمل على تحفيز المشاركين على الابتكار والإبداع في مجال التخطيط العمراني.