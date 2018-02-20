خالد آل علي: الشارقة للتخطيط العمراني يشارك بـ 3 مبادرات وورشة بشهر الابتكار

الشارقة 24 - ناصر فريحات:
قال المهندس خالد آل علي الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، إن المجلس يشارك في فعاليات شهر الإمارات للابتكار المقامة في واجهة المجاز المائية، عبر 3 مبادرات، وهي الرمز البريدي وخدمة التجوال الافتراضي والساعات الذكية.
وأضاف مصرحاً لـ "الشارقة 24"، نظمنا اليوم ورشة عمل وهي موجهة للطلبة والمختصين في مجال الهندسة والتخطيط العمراني، تتناول 4 محاور رئيسية ستعمل على تحفيز المشاركين على الابتكار والإبداع في مجال التخطيط العمراني.
قال المهندس خالد آل علي الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، إن المجلس يشارك في فعاليات شهر الإمارات للابتكار المقامة في واجهة المجاز المائية، عبر 3 مبادرات، وهي الرمز البريدي وخدمة التجوال الافتراضي والساعات الذكية.
وأضاف مصرحاً لـ "الشارقة 24"، نظمنا اليوم ورشة عمل وهي موجهة للطلبة والمختصين في مجال الهندسة والتخطيط العمراني، تتناول 4 محاور رئيسية ستعمل على تحفيز المشاركين على الابتكار والإبداع في مجال التخطيط العمراني.