دعماً للإبداع

خالد آل علي: الشارقة للتخطيط العمراني يشارك بـ 3 مبادرات وورشة بشهر الابتكار

  • الثلاثاء 20, فبراير 2018 في 10:37 م
أكد المهندس خالد آل علي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، أن المجلس يشارك في 3 مبادرات بشهر الإمارات للابتكار، بالإضافة إلى ورشة عمل موجهة للطلبة والمختصين في مجال الهندسة والتخطيط العمراني.
الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال المهندس خالد آل علي الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، إن المجلس يشارك في فعاليات شهر الإمارات للابتكار المقامة في واجهة المجاز المائية، عبر 3 مبادرات، وهي الرمز البريدي وخدمة التجوال الافتراضي والساعات الذكية.

وأضاف مصرحاً لـ "الشارقة 24"، نظمنا اليوم ورشة عمل وهي موجهة للطلبة والمختصين في مجال الهندسة والتخطيط العمراني، تتناول 4 محاور رئيسية ستعمل على تحفيز المشاركين على الابتكار والإبداع في مجال التخطيط العمراني.