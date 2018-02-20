م. موزة راشد: مقعد ذكي يعمل بالطاقة الشمسية في حدائق الشارقة قريباً

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



قالت المهندسة المعمارية موزة محمد راشد بإدارة المشاريع ببلدية مدينة الشارقة، إنه من ضمن مشاركات البلدية في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، المنعقدة حالياً في إمارة الشارقة، مقعد ذكي يعمل بالطاقة الشمسية ويعتبر الأكثر تقدماً في إمارة الشارقة.



وأضافت المهندسة موزة لـ "الشارقة 24"، أن المقعد يقوم بتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية ويحتوي على شاحن لاسلكي، وشبكة واي فاي، إضافة إلى شاحن لشحن الهواتف الذكية.



وأضافت: نأمل خلال الفترة القادمة أن يتم تشغيله في جميع حدائق إمارة الشارقة، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد الجمهور من زوار الحدائق وتلبية احتياجاتهم.