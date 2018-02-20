م. زينب البقيش: بلدية الشارقة تستعرض برنامج "تصنيف النجوم" ضمن أحدث ابتكاراتها

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قالت المهندسة زينب إبراهيم البقيش، رئيس قسم تصنيف المقاولين والاستشاريين في بلدية الشارقة، نحضر اليوم في شهر الإمارات للابتكار المقام في واجهة المجاز المائية، لنعرض أحدث الابتكارات التي قامت بها بلدية مدينة الشارقة من برامج هندسية، وأبرزها برنامج تصنيف النجوم، ويهم قاعدة كبيرة وشريحة واسعة من المجتمع، ولا تقتصر فقط على الملاك والمستثمرين، بل تهم كذلك الدوائر الحكومية ذات الصلة بالأمور الهندسية.



وأضافت أن برنامج تصنيف النجوم يعمل على تصنيف المقاولين والاستشاريين في إمارة الشارقة، حسب معايير معتمدة لدينا من ضمن الكادر الرخصة التجارية والمشاريع والملاحظات والمخالفات وغيرها، ويعد برنامج تصنيف النجوم، قاعدة شاملة متكاملة لتمثيل دور البلدية مع متعامليها لتحقيق رؤية الإمارة الباسمة.