محاضرة عن "العلاج الطبيعي بالألعاب المنزلية" في مركز الشارقة لعلوم الفضاء

الشارقة 24:



استعرضت محاضرة حلول العلاج الطبيعي المبنية على الألعاب المنزلية، أهمية ألعاب الفيديو الثلاثية الأبعاد ذات الواقع الافتراضي كبديل للعلاج الطبيعي، الذي يمكن أن يكون في بعض الأحيان عملية شفاء بطيئة ومؤلمة ومملة لكثير من المرضى، لأنها تعتمد على الكثير من التمارين المتكررة.



وبينت المحاضرة التي عقدت الإثنين، في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ضمن شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، توجه العديد من المستشفيات إلى استخدام هذه الطريقة بالعلاج، مشيرة إلى أن هناك بعض المستشفيات من دولة الإمارات العربية المتحدة أبدت اهتمامها باعتماد هذه العلاجات التكنولوجية، التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ذوي الإعاقة والمصابين بجروح بليغة بسبب الحوادث .



وقدم الدكتور عماد عفيوني، الأستاذ المساعد في علوم الحاسب الآلي بجامعة الشارقة، حقائق مثيرة للاهتمام حول هذه التكنولوجيا المتطورة، لافتاً إلى الانتشار السريع لهذه الألعاب التي يمكن ممارستها في المنزل وهي دقيقة للغاية، ومرتبطة بنظام تنبيه ذكي وآخر للتصحيح التلقائي.