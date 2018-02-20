"أشغال الشارقة" تحصل على "الآيزو 20000" في "تقنية المعلومات"

الشارقة 24:



في إطار جهودها والتزامها بتقديم الخدمات المعلوماتية الحديثة بأعلى مستويات الجودة، وبأفضل الطرق والممارسات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات المتعارف عليها دولياً لموظفيها ومتعامليها من مختلف شرائح المجتمع، حصلت دائرة الأشغال العامة بالشارقة على شهادة الاعتماد الدولي الآيزو " IEC 20000 :2011"، من شركة أنترتك الجهة المانحة للشهادة بمجال خدمات تقنية المعلومات.



وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، يأتي الحصول على الشهادة كخطوة إضافية في سلسلة الجهود المستمرة في تطوير أنظمة العمل الداخلي بما يتماشى مع التوجهات الرئيسية لحكومة الشارقة لاستغلال وتوظيف أحدث التكنولوجيا، وقد نجحت الدائرة في مطابقة جميع متطلبات "آيزو 20000"، وهو ما يعتبر إنجازاً استثنائياً لها، حيث تعتبر هذه الشهادة معياراً عالياً من نوعه في العالم الخاص بجودة عمليات الإدارة التي تهدف لضمان تقديم خدمات تقنية المعلومات إلى المتعاملين الخارجيين والداخليين بطريقة فعالة".



وأكد في تصريح صحافي أن أهمية هذه الشهادة تأتي ضمن توجه وحرص الدائرة على تعزيز خدماتها الإلكترونية والارتقاء بها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لتقديم خدمات تحقق رضا المتعاملين وتفوق توقعاتهم، وبما يعزز توجه الدائرة بمواكبة أحدث التكنولوجيا.



وأشارت المهندسة حصة الميل مدير مركز تقنية المعلومات بالدائرة، إلى أن هذه الشهادة هي إضافة نوعية جديدة لرصيدها من الجوائز والشهادات في سباقها نحو التميز والريادة، منوهة إلى حرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في جميع عملياتها، بما يدعم نجاح تنفيذ خطتها الاستراتيجية 2016-2018 وأحد أبرز محاورها، والمتمثل بتطوير الخدمات بمعايير عالمية.



وأثنت الميل على جهود فريق العمل القائم على هذا المشروع، مطالبة ببذل المزيد من الجهود خلال المرحلة المقبلة، الساعية إلى تبسيط وتسهيل الحصول على الخدمات.



من ناحيتها، قالت المهندسة مريم تقي رئيس قسم نظم المعلومات، إن شهادة الاعتماد الدولي الآيزو 20000 في مجال تقنية المعلومات، تعتبر وثيقة معتمدة لجودة عمليات الخدمات المقدمة للمتعاملين الداخليين وفقاً للمعايير العالمية، ومعدلات القياس للإجراءات والآليات التنفيذية المتبعة في إدارة تقنية المعلومات.