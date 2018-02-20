الشرطة المجتمعية بالشارقة تبحث جهود الاستقرار مع أئمة المساجد

الشارقة 24:



نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ورشة عمل لأئمة المساجد بالإمارة، بحضور المقدم أحمد المري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والمقدم حمد بن قصمول رئيس قسم الشرطة المجتمعية، بمشاركة عدد من الأئمة والخطباء والمؤذنين، العاملين في مساجد المدينة.



تناولت الورشة التي عقدت بمبنى دائرة الأوقاف بالشارقة، وقدمها المقدم أحمد المري، عرضاً جهود الشرطة المجتمعية للمحافظة على استقرار المجتمع وأمنه، فضلاً عن توعية الأفراد بمخاطر الظواهر السلبية، وكيفية التصدي لها، وتعريف الحضور بها، وآلية الاتصال، والتواصل مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالظواهر السلبية.



وأثنى المقدم أحمد المري، على الجهود التي يقوم بها أئمة المساجد، وتمنى لهم النجاح في أداء المهمة السامية، التي يقومون بها لخدمة بيوت الله.