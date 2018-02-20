لجنة القيادة بشرطة الشارقة تناقش خطة تدريب 2018

الشارقة 24:



ترأس سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الثاني للجنة القيادة بشرطة الشارقة، يوم الثلاثاء، بمبنى أكاديمية العلوم الشرطية، بحضور سعادة كل من العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، ومدراء الإدارات، وعدد من كبار الضباط.



واستعرض المجتمعون أبرز القرارات، والتوصيات التي خرج بها الاجتماع السابق، والخطوات التي تم اتخاذها بشأن تنفيذها، كما بحثوا عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.



وناقش الحضور، تطوير منظومة العمل في مركز بحوث الشرطة، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التدريبية للقيادة العامة لشرطة الشارقة للعام الجاري ومكوناتها، والتي تم وضعها في ضوء تحديد الاحتياجات التدريبية لمختلف الإدارات، واستعرضوا خطوات تنفيذ مشروع الشارقة مدينة آمنة، لتعزيز الأمن والأمان، والعمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة، والمنبثقة من أهداف وزارة الداخلية، والتي تؤكد أهمية ترسيخ قواعد الأمن، والأمان على مستوى الإمارة، بالإضافة إلى تقديم مجالات استشراف المستقبل من خلال تطبيق المشاريع الابتكارية للقيادة.



ووجه سعادة اللواء الشامسي، بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار، والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال تبني أفضل الممارسات، وتقديم الخدمات الأمنية الشاملة، حتى ينعم الجميع بالأمن والطمأنينة.