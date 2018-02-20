شرطة دبا الحصن تُكرّم طفلة سارعت بالإبلاغ عن حريق

الشارقة 24:



في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على تكريم المتعاونين، وتثميناً لجهودهم المخلصة في خدمة المجتمع، كرّم سعادة العقيد أحمد عبد الله بن يعروف رئيس مركز شرطة دبا الحصن الشامل، الطفلة سارة علي أحمد الوتري بمدرسة العقد الفريد للتعليم الأساسي، وذلك بحضور النقيب خلفان محمد مخلوف مدير فرع الشرطة المجتمعية بالإنابة، وسحر درويش الغول مديرة المدرسة بالإنابة، وذلك تقديراً لجهودها، وتعاونها المثمر مع الشرطة، من خلال الإبلاغ عن نشوب حريق في بناية كانت تسكنها مع ذويها، والذي ساهم بشكل إيجابي في سرعة الاستجابة، من دون وقوع خسائر بشرية.



وأثنى سعادة العقيد أحمد بن يعروف، على روح الاهتمام، والمسؤولية التي تحلت بها الطفلة سارة، وقال: إن تعاون الجمهور مع أجهزة الشرطة يصب في مصلحة المجتمع للحفاظ على أمنه، وسلامته، وإن هذا التصرف يعكس منهجاً خلقياً سامياً ونموذجاً يحتذى به، وتحفيزاً للأشخاص الذين يساهمون في دعم المنظومة الأمنية، من خلال الوعي بالدور المشترك في الحفاظ على أمن المجتمع .