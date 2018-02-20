شرطة الشارقة تحتفل بتخريج برنامج إسعاد المتعاملين

الشارقة 24:



شهد سعادة العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، يوم الثلاثاء، على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية، حفل تخريج برنامج إسعاد المتعاملين لموظفي الواجهة الأمامية، والذي نظمه معهد تدريب الشرطة، بالتعاون مع أكاديمية اتصالات، بهدف تطوير إدارة خدمة المتعاملين، وذلك بدعم وتعاون كل من بلدية مدينة الشارقة، ومتحف الشارقة للآثار، والمركز الإقليمي والتربوي التابع لليونيسكو، وبمشاركة 92 من العاملين بمختلف إدارات، ووحدات شرطة الشارقة، وبحضور سعادة العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، وسعادة العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة ومدراء الإدارات بشرطة الشارقة.



بدأت وقائع الحفل، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة لسعادة العميد بن عامر، قال فيها: إن برنامج إسعاد العاملين يعد خطوة جوهرية تتوافق، ورغبتنا في القيادة العامة لشرطة الشارقة، في تطوير قدرات، ومعرفة منتسبينا العاملين في مجال خدمة المتعاملين، وتزويدهم بالخبرات، والمهارات، التي تمكنهم من أداء واجبهم على أفضل نحو يستجيب لخطتنا الاستراتيجية في تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، وضمان تقديم كافة الخدمات وفق معايير الجودة، والكفاءة، والشفافية، في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز جودة الحياة لمجتمع دولة الإمارات.



وأضاف سعادته "لا شك أن مثل هذه البرامج بما تشتمل عليه من قواعد نظرية، وأطروحات علمية، وعناصر تهدف إلى تطوير الذات، وتعزيز الشعور بالانتماء، والولاء لدى العاملين في تقديم الخدمات، سوف تساعد على تحقيق أفضل النتائج في أساليب، وطرق خدمة المتعاملين، وإكساب مقدمي الخدمات درجة عالية من الكفاءة المهنية، والروح المعنوية العالية، والقدرة على تحمل ضغوط العمل، ما ينعكس بصورة إيجابية على بيئة العمل، وتوفير مناخ ملائم لتقديم الخدمات على أحسن وجه يرضي المتعاملين".



وتقدم العميد بن عامر بشكره، وتقديره لأكاديمية اتصالات على مساهمتها في تصميم، وتنفيذ البرنامج، والجهات الحكومية الأخرى المشاركة في إنجاحه.



من جهته، قال المقدم علي الكي الحمودي نائب مدير معهد تدريب الشرطة، والمشرف على تنفيذ البرنامج: إن برنامج إسعاد العاملين يخدم الأهداف الاستراتيجية لشرطة الشارقة، ومنها تحقيق الرضا عن أداء الخدمات، من خلال رفع مهارة موظفي الواجهة الأمامية لتقديم خدمات ترضي متعاملي الشرطة، لافتاً إلى أن البرنامج قد تم تنفيذه على مرحلتين لمدة تزيد على أربعة أشهر، بالتنسيق مع إدارة الاستراتيجية، وتطوير الأداء بشرطة الشارقة.



وأضاف المقدم الحمودي، أنه تم التعاون مع أكاديمية اتصالات لتنظيم البرنامج، لما تمتلكه من خبرة واسعة في هذا المجال، حيث تضمن البرنامج عدداً من الدورات التخصصية منها الثقافة المؤسسية، وتعزيز الإبداع والابتكار، ومنظومة الجيل الرابع، وتأصيل العمل الجماعي، بالإضافة إلى تدريبات نظرية، وعملية، وزيارات ميدانية.



وأشار إلى أن البرنامج تضمن تقييماً من قبل مدربي الدورة، ومعهد تدريب الشرطة، بالإضافة لمتسوقين سريين من أكاديمية اتصالات، وأعرب عن أمله في أن يحقق البرنامج أهدافه في تعزيز رضا المتعاملين، وتوفير خدمات بمستوى السبع نجوم.



وفي نهاية الحفل، كرّم العميد بن عامر، يرافقه العقيد عبد الله إبراهيم بن نصار مدير معهد تدريب الشرطة، الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج، وسلم الشهادات للخريجين.