تتويج الفرق الفائزة في مسابقة الرماية بالمسدس "سيدات"

الشارقة 24:



قام العميد خالد علي شهيل نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، والعميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة بأبوظبي عضو مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي ورئيس اللجنة الفنية، والعميد خليفة المري عضو مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والعميد محمد إسماعيل قائد وحدة الأمن الثانية بقيادة قوات الأمن الخاصة، صباح اليوم الثلاثاء، بتتويج الراميات، والفرق الفائزة في مسابقة الرماية بالمسدس "سيدات" ضمن منافسات بطولة وزارة الداخلية السنوية للرماية في دورتها الـ 36.



وتقام البطولة تحت رعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتنظيم من اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة، في ميادين الرماية بالخضيرة، ويتنافس خلالها 480 مشاركاً يمثلون 10 فرق من مختلف قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، وقطاعاتها المختلفة، بالإضافة إلى ممثلين من المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أسفرت النتائج:



على مستوى الفرق



تصدر فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي مسابقة الرماية بالمسدس "سيدات" وحصل على المركز الأول بمجموع "1326" نقطة، وجاء فريق القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثاني، بمجموع "1309" نقطة، كما جاء فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثالث، بمجموع "1270" نقطة.



على المستوى الفردي



فوز الملازم أول مريم عبد الله الماس من فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي بحصولها على المركز الأول، حيث سجلت 231 نقطة، وجاءت المساعد مريم أحمد جاسم من القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثاني مسجلة 228 نقطة، بينما احتلت الرقيب أول فاطمة عبد الله إبراهيم من القيادة العامة لشرطة الشارقة المركز الثالث بـرصيد 226 نقطة.



وأكد العميد خالد علي شهيل نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، أن اهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ودعم سموه المتواصل لاتحاد الشرطة الرياضي لصقل، وتطوير إمكانيات منتسبي وزارة الداخلية للعديد من الفعاليات، والمسابقات الرياضية لرفد منتخبات الشرطة بالعناصر، والكفاءات المتميزة للمشاركة في البطولات الدولية، كان له الأثر الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات، والنجاحات البارزة على الساحة الرياضية، وتحقيق الريادة على الساحة الرياضية محلياً، ودولياً.



وأضاف نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، أن اتحاد الشرطة الرياضي لا يألو جهداً من أجل تطوير الرياضة الشرطية، ودعم الرياضيين، بما يتناسب، والطموحات، والمكاسب التي يمكن تحقيقها على مستوى التنافس الشرطي بالدولة، ودعم المنتخبات الوطنية بنخب من اللاعبين الذين يحققون نتائج إيجابية، وبطولات نفخر بها جميعاً، حيث إن هناك العديد من العناصر الشرطية، التي حققت إنجازات كبيرة في مسابقات الرماية على المستوى العربي، والإقليمي، والدولي.



وأثنى العميد شهيل نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، على المستوى الفني المميز الذي شاهده خلال مسابقة الرماية للسيدات، وبخاصة مستوى الراميات الذي يشير إلى استعدادهن المسبق، والتام لهذه البطولة، وهذا مؤشر إيجابي على تحقيق أفضل النتائج هذا العام.



كما أشاد العميد محمد إسماعيل قائد وحدة الأمن الثانية بقيادة قوات الأمن الخاصة، بالجهود المبذولة من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة، التي سخرت كافة الإمكانات في سبيل إنجاح فعاليات البطولة، ودعا كافة الفرق المشاركة للمنافسة الفاعلة، والإيجابية، لتحقيق الأهداف التي تُنظم من أجلها هذه البطولة، فمثل هذه التجمعات الرياضية، والبطولات تعكس مدى الأهمية، التي وصلت إليها الرياضة في حياتنا، بعدما أصبحت ميداناً مهما للتلاقي، والتنافس بروح رياضية عالية، متمنياً أن تكون البطولة إضافة فعلية لبطولات اتحاد الشرطة الرياضي، وأن تسجل من خلالها الأرقام الجديدة، التي تبشر بمستويات واعدة سواء على مستوى الرجال، أو السيدات.



متمنياً أن تحقق البطولة أهدافها في تعزيز وتنمية الروابط بين العاملين بمختلف أجهزة الشرطة في الدولة والارتقاء بالرياضات الشرطية وخاصة التي تخدم العمل الشرطي التي تتمثل في زيادة الانتاجية سواء من الرجال أو النساء بالإضافة إلى التعزيز من قدرات ومهارات العاملين بالشرطة وفي مقدمتها الرماية الشرطية، متمنياً التوفيق لجميع الفرق والمنتخبات المشاركة في البطولة، كما شكر جميع من شارك في تنظيم بطولة الرماية الـ 36 وتمنى التوفيق لجميع الفرق والقيادات والإدارات المشاركة.