أميركية الشارقة تبتكر طائرتين تعملان بـ "الطاقة الهيدروجينية"

الشارقة 24:



تقدم الجامعة الأميركية بالشارقة في مركز علوم الفضاء والفلك الذي يستضيف فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، طائرتين بدون طيار تعملان بالطاقة الهيدروجينية وتستخدمان في التصوير التلفزيوني.



ويرجع هذا المشروع إلى مجموعة من الطلاب بكلية الهندسة بأميركية الشارقة، هم: حسن حسين محسن، وغانم جمال الدين، وسعيد الغناج، وحمزة مقبول، وحسين محفوظ، وسالم الرميثي، وسلطان بن هلال، وعلي راشد، وجون ميمبين، وبإشراف من الدكتور محمد جاد الله الأستاذ بكلية الهندسة الميكانيكية.



وقال الطالب حسن محسن إن المشروع عبارة عن طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة الهيدروجينية، وهي على مستويين، أولهما المحرك الذي يتم تزويده بالطاقة عن طريق البطارية الهيدروجينية، التي تمتاز بأنها ذات طاقة متجددة ونظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية التي تلوث الجو.



أما المستوى الثاني فهو بقية مكونات الطائرة وهي عبارة عن المتحكم بالطيران والسرعة والراديو وجهاز استقبال الأوامر، وهذا يزود بالطاقة من خلال بطاريات عادية "الليثيوم".



وتستخدم هذه الطائرة في التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني، حيث يمكنها حمل آلة في حدود 2 كيلو جرام، ولا تتطلب مساحة إنزال حيث يمكنها أن تكون على ارتفاع منخفض ليتمكن الشخص من أخذ الأجزاء المراد إيصالها أو تركيبها.



وأضاف أن وزن هذه الطائرة مع البطارية حوالي 7 كيلو جرامات، حيث تزن البطارية وحدها واحد كيلو جرام وحافظة الغاز الهيدروجيني حوالي 1.7 كيلو جرام.



وأشار إلى أن الطائرة الثانية هي طائرة من دون طيار يتم التحكم فيها من خلال "الموتور"، وتأخذ الشكل الاعتيادي للطائرة بأجنحة تعمل على تحسين الاحتكاك الهوائي، ومن خلال "الموتور" يتم تغيير الاتجاهات ومسارات الطائرة.