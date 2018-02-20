نورة النومان: "ربع قرن" تهدف إلى صناعة جيل مؤثر يخدم الدولة

الشارقة 24 - محمود سليم:



كشفت سعادة نورة النومان، رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، عضو مجلس أمناء المؤسسة، أن استراتيجية مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، هي مكملة للأدوار التي تقوم بها مؤسسات: أطفال الشارقة، ومراكز الناشئة، وسجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات.



وأشارت النومان، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن ما تهدف أليه هذه الاستراتيجية هو صناعة القادة والمبتكرين، وصناعة جيل واعي ومؤثر يخدم دولة الإمارات، وهذا هو دور هذه المؤسسات والذي تعينهم عليه "ربع قرن".



وأَضافت النومان، أن وضع أولياء الأمور لثقتهم في مؤسسات ربع قرن، يمكن هذه المؤسسات من إضفاء البعد المعرفي على الجانب التربوي للأبناء، بما يخدم بناء الإنسان في النهاية.