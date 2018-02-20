بلدية دبا الحصن تنظم فعاليات أسبوع التشجير الـ 38

الشارقة 24:



تحقيقاً للأهداف ونشر الوعي والمشاركة في الفعاليات الوطنية نظمت بلدية مدينة دبا الحصن متمثلة بقسم الزراعة والمتنزهات، فعاليات أسبوع التشجير الـ 38 والذي تمتد فعاليته من 18 إلى 22 فبراير الجاري.



حيث تضمنت الفعالية العديد من الأنشطة كمعرض الصور الذي أقيم في 5 دوائر حكومية وتوزيع الشتلات والشجيرات المستدامة على المارين من أمام مبنى البلدية وغرس أشجار الغاف في جزيرة الحصن.



وستقام الفعاليات المسائية في أماكن مختلفة منها حديقة الشاطئ والحديقة العامة حيث تضمنت على الفقرات المسرحية من مشاهد تمثيلية وورش فنية بمشاركة مركز الطفل ومركز الفنون ودائرة الخدمات الإجتماعية ومدرسة الحصن وجمعية المعلمين بدبا الحصن.



وقام سعادة أحمد جمعوه رئيس المجلس البلدي وسعادة طالب عبد الله صفر مدير بلدية مدينة دبا الحصن بتكريم الفائزين بمسابقات أسبوع التشجير الـ 37 لعام 2017 حيث تم تكريم مدرسة الحصن وذلك لحصولها على المركز الأول في أجمل حديقة زهور مدرسية وتكريم مدرسة الحور لحصولها على المركز الأول في أجمل حديقة خضروات وفواكه مدرسية، وتم شكر مدرسة العقد الفريد وروضة النفائس لمشاركتهم الفعالة.



وقال سعادة طالب عبد الله صفر مدير بلدية مدينة دبا الحصن: "لا يفوتني الإشارة إلى أن العام الماضي في أسبوع التشجير كانت بلادنا تحتفي بـ "عام الخير" واليوم نحتفي بعام زايد الخير وهو ما يؤكد أننا في بلاد ترى في العطاء والخير نهج عمل، ورسالة عمل وهوية مجتمع بأكمله وأن أسبوع التشجير يهدف إلى اشراك جميع فئات المجتمع في الفعاليات المقامة وتعزيز دورهم في نشر الرقعة الخضراء والمحافظة عليها".