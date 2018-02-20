أحلام الفيل: إمارة الشارقة داعمة للإبداع والابتكار

الشارقة 24:



أكدت أحلام الفيل، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي، الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن إمارة الشارقة داعمة للإبداع والابتكار وبيئة جاذبة للسعادة والإيجابية. وأضافت خلال زيارتها إلى مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، حيث يستضيف بعض فعاليات شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، خصوصاً المشاريع المبتكرة لطلبة الجامعات والمدارس، إن "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تشارك في فعاليات شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، من خلال هاكاثون الإمارات، مشيرة إلى أن لدى الهيئة مبادرات عدة، من بينها هاكاثون الإمارات، بيانات من أجل السعادة، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتم إطلاقها بالتعاون مع المنظمة العالمية للبيانات التفاعلية، لتغطية إمارات الدولة كافة، وتزامنت في الشارقة مع شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، حيث تم التنسيق مع جامعة الشارقة، وكان لهم دور كبير في تنظيم المبادرة في الشارقة، والتي تنسجم مع توجهات حكومة الإمارات من أجل مجتمع سعيد".



وأشارت إلى أنه تم وضع 8 محاور للمبادرة، وعند الانتهاء من تلك المحاور، يتم الخروج بأفكار إبداعية وحلول مبتكرة لجعل دولة الإمارات بيئة مليئة بالسعادة للمواطن والمقيم.



وقالت: "اليوم نحن في المرحلة الثالثة من الهاكاثون، حيث كانت الأولى في أبو ظبي، والثانية في الفجيرة ورأس الخيمة، والثالثة في الشارقة وعجمان وأم القيوين، والرابعة والأخيرة ستكون الأسبوع المقبل في دبي".



ولفتت إلى إطلاق الهيئة مبادرة "هتاف" التي توفر خدمة متابعة المباريات في الاستوديو، لمصلحة المكفوفين، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتيح المبادرة الفرصة لعشاق ومتابعي الرياضة من المكفوفين أو الذين يعانون من ضعف في النظر، إمكانية حضور المباريات في الملعب، والتفاعل مع مجرياتها، وتقوم المبادرة على إيصال التعليق الصوتي على المباريات إليهم، وبالتالي مشاركتهم في التشجيع، وتقديم الدعم للمشاركين خلال الفعاليات الرياضية.



وأشارت الفيل إلى أنه من خلال جولتها في المركز، اطلعت على المشاريع المبتكرة المعروضة التي تعود إلى طلبة الجامعات والمدارس في الشارقة، لافتة إلى أن هذه المشاريع المبتكرة يتجلى فيها روح الإبداع والابتكار، ولدى الشباب حماسة مميزة في عرضهم للمشاريع تكشف عن أفكار إبداعية، وحلول مستدامة للتحديات.



وتابعت: هذه المشاريع تؤشر على مدى اهتمام إمارة الشارقة بالإبداع والابتكار، وحرصها على توفير بيئة داعمة تسهم في استدامة الحياة والعمل والسعادة والإيجابية.



ومن جانبها، قالت منال العفاد، مديرة مشروع هاكاثون الإمارات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن عدد المسجلين في هاكاثون الإمارات فاق التوقعات، حيث كنا نتحدث عن تقديرات تصل إلى نحو 1500 شخص، لكن عدد المسجلين زاد على 2500 شخص، مع ملاحظة أن التسجيل مستمر من أجل المرحلة الأخيرة التي تنطلق في دبي الأسبوع المقبل، وبالتالي سيزيد العدد مرة أخرى.