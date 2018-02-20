مدرسة الطلاع تعرض "رافعة هيدروليكية" في شهر الإمارات للابتكار بالشارقة

الشارقة 24:



تعرض مدرسة الطلاع الأساسية، حلقة ثانية بنات، في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، نموذجاً مبتكراً لمشروع رافعة هيدروليكية من خلال استخدام مواد صالحة لإعادة التدوير من إنجاز الطالبتين، جواهر محمد سعيد، وأنفال فيصل مبارك، من الصف السابع، بإشراف معلمة العلوم، عواطف الزرعوني.



ويعرض المركز بعضاً من مشاريع طلبة الجامعة والمدارس طوال الفترة الواقعة بين 15 و21 فبراير الجاري ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار بالشارقة.



ويكمن هدف المشروع في تبسيط فهم واستيعاب طريقة عمل الرافعة الهيدروليكية فيما تقوم فكرته على مبدأ تشغيل المضغط الهيدروليكي، حيث أنه إذا تم التأثير بقوة على أنبوب من جهة القطر الأصغر، نلاحظ أن سرعة اندفاع الماء تكون أقل، لكن القوة تكون أعلى في الطرف الثاني والضغط يبقى ثابتاً.



وقالت المعلمة عواطف الزرعوني، معلمة العلوم للصف السابع، التي أشرفت على المشروع، إن المشروع نظرياً موجود في منهاج الصف التاسع، وبدورنا نقلنا الفكرة من أجل تطبيقها عملياً من خلال جهود وأفكار ومقترحات طلبة الصف السابع، وذلك من أجل تبسيط المادة وسهولة شرحها، مشيرة إلى أن المواد التي تم استخدامها في المشروع هي من المواعد التي تصلح لعمليات إعادة التدوير.



وعبرت الطالبتان عن سعادتهما في المشاركة بفعاليات شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، من خلال هذا المشروع الذي يندرج تحت مشاركة وزارة التربية والتعليم، حيث أتاح شهر الابتكار لهما فرصة التواصل والتفاعل مع الجمهور والزوار، لشرح فكرة المشروع.