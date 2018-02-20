"مركز الإبداع على عجلات" يستعرض أفضل الحلول الابتكارية العالمية

الشارقة 24:



تستضيف واجهة المجاز المائية حافلة خضراء كبيرة على شكل مختبر علمي مستقبلي، وذلك في إطار فعاليات شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، التي تقام في الفترة من 15 إلى 21 فبراير في واجهة المجاز المائية ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.



وتعمل الحافلة المسماة بـ "مركز الإبداع على عجلات"، وهي من إنتاج هيئة كهرباء ومياه الشارقة وبالتعاون مع شركة "شنايدر إلكتريك" الفرنسية، على استعراض مختلف الحلول والخدمات المبتكرة التي تقدمها في مختلف المجالات، مثل كفاءة إدارة الطاقة والمياه لضمان السلامة الصناعية، وزيادة الإنتاجية، والأمن السيبراني، وزيادة الربحية، بهدف تعزيز أمن البيئة.



ولا تساهم الشبكة الكهربائية ونظم محطات المياه التي توفرها "شنايدر" للهيئة في التعامل مع أية تسريبات أو هدر للموارد الكهربائية فحسب، بل إنها تحذر أيضاً من أية أزمات أو أضرار محتملة في حالات المطر أو الإعصار أو أية كارثة طبيعية أخرى.