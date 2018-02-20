جاسم البلوشي: تنمية العنصر البشري هدف "ربع قرن"

الشارقة 24 - محمود سليم:



قال جاسم البلوشي، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين: "نبارك لكل بيت، وأسرة، وولي أمر، على إطلاق الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، لأنها تضم تحت مظلتها أربع مؤسسات يهمون كل فرد في إمارة الشارقة".



وأشار البلوشي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش المؤتمر الصحافي، أن "ربع قرن" هدفها توحيد جهود هذه المؤسسات الأربع، وهي: أطفال الشارقة، ومراكز الناشئة، وسجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات مؤسسات "منتدى الشارقة للتطوير سابقاً"، بهدف تنمية العنصر البشري.



وأوضح أن الاهتمام بالطفل، والناشئ، والشاب، هو من أحد أهم عوامل النجاح في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات.