بحضور بدور القاسمي... "شراع" يخرج الدفعة الثانية من "برنامج مسرَّع الأعمال"

الشارقة 24:



بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، نظم المركز حفل تخريج الدفعة الثانية من "برنامج مسرَّع الأعمال"، الهادف إلى دعم المشاريع الناشئة في مراحلها الأولى وتسريع عجلة نموها من خلال ورش العمل المكثفة وتقديم التوجيه اللازم.



وشهد الحفل كل من معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، وسعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وسعادة خالد بن بطي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية بالجامعة الأميركية بالشارقة، والدكتور بيون شيرفيه، مدير الجامعة الأميركية بالشارقة.



وتم خلال الحفل استعراض 10 أفكار للفرق والأفراد المشاركين في البرنامج، والتي تنوعت بين قطاعات الأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، أمام عدد من كبار المستثمرين وقادة الرأي ورؤساء المؤسسات الحكومية، لتقديم الدعم اللازم للارتقاء بهذه المشاريع إلى المرحلة التالية.



وتم إدراج أفكار المشاريع الـ 10 في القائمة النهائية بعد مراجعة دقيقة لمعايير عدة من ضمنها: مدى حداثة الفكرة والابتكار فيها، والقابلية للنجاح بالسوق، والآثار الإيجابية المتوقعة في الاقتصاد، لتخضع بعد ذلك لبرنامج تدريبي وتوجيهي مكثف مدته 4 أشهر، وتم دعم هذه المشاريع الناشئة الجديدة بتمويل مالي أولي، ورخصة تجارية، ومساحات مكتبية، وإمكانية التواصل مع المتعاملين، بالإضافة لعدد آخر من الامتيازات الأخرى.



وشهد جدول أعمال الحفل العديد من الأنشطة المختلفة، حيث استعرض رواد الأعمال أفكار مشروعاتهم ورؤيتهم للمستقبل وآليات العمل التي سيعملون بها، وذلك أمام حشد كبير من المستثمرين المحتملين وخبراء قطاع الأعمال في دولة الإمارات، الذين أبدوا آراءهم حول تلك المشروعات، وقدموا النصح والإرشاد للخريجين حول أفضل السبل لتحقيق النجاح.



وقالت سعادة نجلاء المدفع، مدير عام مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع": "كل ما نشهده اليوم هو ثمرة شغف الشباب الخالص بمجال الأعمال، والحماس الشديد لتقديمهم أفكارهم المبتكرة، واتباعهم النصائح والتوجيه، واستفادتهم بالشكل الأمثل من الموارد والدعم المقدم لهم، ولعل الجزء الأهم من هذا الحدث، هو استعراض هذه الأفكار على أرض الواقع، كما إنه من دواعي فخرنا أن نقيم هذه الفعالية بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، التي تعتبر إحدى أبرز الشخصيات الفاعلة في تطوير المركز ودعم المشاريع الريادية وأحلام الشباب".



وأضافت المدفع: "لا تعتبر هذه الفعالية إلا نقطة البداية التي ينطلق منها هؤلاء الشباب لشق طريقهم في عالم الأعمال، وسنستمر بتقديم الدعم والموارد والتوجيه اللازم لهذه المواهب على أمل تمكينهم من تحقيق النجاح في القطاعات التي اختاروها، وإطلاق العنان لإمكاناتهم".