"ربع قرن" تواكب رؤية الإمارات في بناء أجيال قيادية ومؤثرة

الشارقة 24:



تعزيزاً لموقع دولة الإمارات الريادي في المحافل الدولية من خلال بناء أجيال واعية وقيادية، وبرعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، كشفت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الثلاثاء، عن خطتها الاستراتيجية 2018-2021، والتي تهدف إلى اكتشاف وتنمية طاقات الأطفال والناشئة والشباب في بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، لتمكينهم من اكتساب المهارات التي تتيح لهم مشاركة أوسع في الحياة العامة، لخدمة مجتمعهم ووطنهم، والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي تستفيد منها الإنسانية في شتى المجالات والقطاعات.



وكشفت ربع قرن عن القيم التي تنطلق منها الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة والتي تتلخص في ستة محاور، هي: المواطنة، وترسيخ الإبداع والابتكار في حياة الأجيال الناشئة، والإشراك، والتأثير، والرعاية، والاستدامة، وسيتم ذلك من خلال تنظيم برامج وفعاليات تجمع بين المهارات الحياتية، والمسارات المتخصصة، والأنشطة العامة، التي تتناسب بمجملها مع احتياجات الفئات العمرية الثلاث المستهدفة، وهي: الأطفال (6-12 عاماً)، والناشئة (13-18 عاماً)، والشباب (19 31)".



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته المؤسسة في المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بحضور سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري، والمستشار منصور بن نصار المدير العام للإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم إمارة الشارقة، وسعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة: العقيد عبد العزيز عبد الرحمن النومان، وإرم مظهر علوي، ونورة أحمد النومان، وجاسم محمد البلوشي، وريم عبدالرحيم بن كرم، والشيخة عائشة بنت خالد القاسمي، وخولة السركال مدير عام نادي سيدات الشارقة، وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وعدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام.



وأعلنت المؤسسة التي تضم أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات، وهي الاسم الجديد لـ"منتدى الشارقة للتطوير"، أن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى بلورة خطة عمل موحدة في جميع المؤسسات التابعة لـ"ربع قرن" تشمل مفهوم التعلم مدى الحياة، بهدف بناء جيل من القيادات الشابة المؤهلة، يتوافر لها كل الدعم اللازم لتطوير مهاراتها وإمكاناتها من مرحلة الطفولة الأولى وحتى سن الشباب، لتحمل مسؤولية النهضة والتنمية، والبناء مستقبلاً على المنجزات الحالية لتحقيق المزيد منها في الفترة المقبلة.



وتضمن المؤتمر الصحافي عرض مقطع فيديو لمقتطفات من كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2017، تناول فيها استراتيجية إمارة الشارقة القائمة على الاهتمام بالأطفال والناشئة والشباب ورعايتهم لصناعة قادة الغد، الذين يعوّل عليهم للنهوض بالوطن.



شريك مجتمعي



وقالت نورة النومان، رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، عضو مجلس أمناء المؤسسة، في كلمتها خلال المؤتمر: "تكمن رؤية مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين وفق الخطة الاستراتيجية الجديدة بأن تكون شريكاً مجتمعياً في بناء أجيال واعية ومؤثرة، وتتمثل رسالتها في تحقيق التكامل المستدام بين مؤسساتها التابعة، من خلال تصميم وتنفيذ برامج وأنشطة وفعاليات تستشرف المستقبل، بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، بهدف استكشاف طاقات الأطفال والناشئة والشباب وتنميتها واستثمارها في بيئة إماراتية محفزة على الإبداع والابتكار".



وأوضحت النومان أنه "تم وضع الخطة الاستراتيجية لمؤسسة ربع قرن بالاستناد إلى مرجعيات عدة، أبرزها: المراسم الأميرية والقرارات الإدارية، ورؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وخطة عمل مكتب الشارقة صديقة للطفل، والتقرير الخاص بتقييم مؤسسات ربع قرن، واستطلاع الرأي الذي تم تنفيذه العام الماضي حول هذه المؤسسات، ما يضمن شمولية الخطة وتغطيتها للأهداف الموضوعة بالكامل".



وأشارت نورة النومان إلى أن "البرامج المحددة ضمن الخطة الاستراتيجية تستهدف إثراء المهارات الحياتية للأطفال والناشئة والشباب، وتركز على مواضيع تشمل التفكير التحليلي، والتواصل الفاعل، ومهارات التفاوض، وإدارة الوقت، والذكاء العاطفي، ضمن مسارات متخصصة، أهمها الآداب واللغات، والرياضة، والعلوم والتكنولوجيا، والفنون، وريادة الأعمال. أما الأنشطة العامة التي تركز عليها الاستراتيجية فتضم: التدريب العملي، والإرشاد والتوجيه، والمشاركات المحلية والدولية، والمسابقات، وجميع هذه البرامج والأنشطة تهدف إلى صقل المهارات وتنمية المواهب الإبداعية وتهدف لصنع شراكة دائمة مع كل بيت وكل أسرة، بكل أفرادها ومع مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء مستقبل الشارقة".



قادة شباب



من جهته، قال جاسم محمد البلوشي، عضو مجلس أمناء المؤسسة: "تسعى استراتيجية )ربع قرن( الجديدة إلى التأكيد على مفهوم التكامل في تنشئة الأجيال، من خلال الاهتمام بهم في مختلف المراحل العمرية، حتى يصبحوا قادة قادرين على تكريس ما تعلموه على مدار ربع قرن تقريباً، لخدمة أوطانهم والنهوض بها، وقيادتها بثقة كاملة نحو المستقبل".



وأكد البلوشي أن "مشاركة الأجيال الناشئة في سلسلة البرامج التي تقدمها مؤسسة "ربع قرن"، يضمن تأهيل قادة، وطاقات ريادية فاعلة، لاسيما مع تنوع الفئة العمرية التي تتوجه لها كل مؤسسة تنضوي تحت مظلة "ربع قرن"، فالهدف واحد، والعمل موزع، والجهد كبير، وتبقى طموحاتنا عالية لتحقيق ما نصبو إليه من تطلعات للأجيال الحالية والمقبلة".



وأضاف جاسم البلوشي: "تحمل الاستراتيجية الجديدة أهدافاً طويلة الأمد، تتجسد في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز دور الكوادر الشابة في مجال الأعمال للارتقاء بالصفة التنافسية للإمارة كمركز بارز للأعمال والتعليم، بالإضافة إلى ترسيخ موقع دولة الإمارات الريادي في المحافل الدولية، ويمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال الأجيال الواعدة والقيادية التي تخرجها "ربع قرن"، وما تحدثه من تغيير على مختلف المستويات، العلمية، والتكنولوجية، والإبداعية، والاقتصادية، وسواها".



أدوار تكاملية



وتتضمن الاستراتيجية الجديدة أدواراً محددة لكل مؤسسة من المؤسسات الأربع التابعة لـ"ربع قرن" إلا أنها تتكامل فيما بينها، من أجل استثمار جهودها بالصورة الأمثل والإشراف على تنفيذها، بما يسهم في تنمية مهارات وقدرات ومواهب الأطفال والناشئة والشباب ورعايتهم وتأهيلهم وتزويدهم بكل ما يجعلهم مبدعين ومبتكرين ومخترعين.



وحددت الاستراتيجية دور "أطفال الشارقة" بتأمين إدارةٍ رائدةٍ في التنمية الشاملة للطفل، تطبق أرقى الممارسات والمعايير العالمية المتوافقة مع القيم المجتمعية الإماراتية، في حين تعمل "سجايا فتيات الشارقة" على تنمية الفتاة من عمر 12-18 عاماً بأرقى الممارسات والمعايير العالمية.



أما "ناشئة الشارقة" فتقوم بتنمية مهارات وقدرات الشباب في مختلف المجالات من عمر 12-18 عاماً، في حين تتولى "الشارقة لتطوير القدرات" تعزيز دور الكوادر الشابة المواطنة، وتوثيق العلاقات بين القطاعات المختلفة من أجل الارتقاء بالقدرات التنافسية لإمارة الشارقة.



دعم الشركاء



وتستلهم الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة "ربع قرن" قوتها، من الدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة "ربع قرن"، وبمساندة عدد من المؤسسات والهيئات الشريكة، ذات العلاقة بتعزيز ودعم قدرات الأجيال الجديدة، وتأهيل قيادات يحملون مشروع الدولة والإمارة.