عهود الرومي تتفقد فعاليات "هاكاثون الإمارات - بيانات من أجل السعادة"

الشارقة 24:

تفقدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء فعاليات "هاكاثون الإمارات – بيانات من أجل السعادة" في إمارة الشارقة.

وزارت معاليها مركز الشارقة للفلك وعلوم الفضاء الذي يستضيف إحدى محطات الهاكاثون في مرحلته الثالثة التي تنظم في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، بمشاركة نحو 400 من طلاب الجامعات وموظفي الجهات الحكومية والمهتمين يتنافسون لإيجاد حلول لتحديات متنوعة في قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والعلاقات الاجتماعية وأسلوب الحياة، وغيرها من المجالات.

رافق معاليها خلال الزيارة سعادة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الجهة المنظمة للحدث الذي يحظى بدعم البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية.

وأكدت عهود الرومي أن الهاكثون يعكس توجهات حكومة دولة الإمارات في تشجيع كافة شرائح المجتمع من الموظفين والطلاب والمبتكرين وتمكين الكفاءات الوطنية لتوظيف التقنيات في تطوير حلول مبتكرة للتحديات في القطاعات الحيوية، ما يرتقي بمستويات السعادة وجودة الحياة في المجتمع ويدعم توجهات دولة الإمارات في هذا المجال.

وأعربت الرومي عن سعادتها بالأفكار المبتكرة التي عرضها المشاركون واطلعت على مجموعات البيانات المفتوحة المقدمة من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وتحدثت إلى عدد من المشاركين واستمعت إلى شرح عن الحلول الذكية التي يعملون عليها لمعالجة التحديات المدرجة ضمن الهاكاثون.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة: تأتي مشاركتنا في هاكاثون الإمارات دعماً لجهود تعزيز الابتكار والإبداع ضمن منظومة العمل الحكومي وفي المجال الأكاديمي كما أنها تجسد مساعينا المتواصلة لتشجيع الشباب على تقديم أفكار ومبادرات إبداعية، بهدف تحقيق سعادة المجتمع، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف تشكل استضافة الشارقة إحدى جولات هاكاثون الإمارات في إطار فعاليات الإمارة الخاصة بشهر الابتكار تحفيزاً لمشاركة المجتمع المحلي في استخدام البيانات المفتوحة والاستفادة منها في تطوير حلول إبداعية تؤدي إلى ابتكار مبادرات حكومية أكثر فاعلية تحقق الصالح العام للقاطنين في الإمارة وترتقي بمكانتها على الصعيدين المحلي والإقليمي.