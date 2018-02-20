الحمادي يستعرض مشروع "استشراف المستقبل للحالة الأمنية 2030"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قال العقيد الدكتور خالد الحمادي مدير مركز بحوث الشرطة إن مشروع استشراف المستقبل للحالة الأمنية 2030م من المشاريع الطموحة حيث يتضمن 4 متغيرات مستحدثة، وهي عدد التحديات، وعدد الفرص، والزمن المتوقع، ودرجة الارتباط بالمتغيرات في القضايا المحورية، حيث تمكن المركز من خلالها من استشراف مستقبل الحالة الأمنية لإمارة الشارقة 2030، بعد تحديد 6 مجالات للاستشراف، وعدد 29 قضية محورية تم استشرافها، بمشاركة 149 مستشرفاً يمثلون الجهات المشاركة، واستغرق عملهم 137 ساعة استشراف، ما أسفر عن تحديد 331 موجهاً مستقبلياً، و359 محركاً مستقبلياً، نتج عنهم 1077 تداعياً مستقبلياً، وهو ما أسفر عن رسم 87 سيناريو للمواضيع المختارة.

وأضاف الحمادي أن زيارتنا اليوم لدائرة الحكومة الإلكترونية هي لإهداء الاستشراف المتعلق بالمجال التقني لدائرة الحكومة الإلكترونية، وعرض أبرز التوصيات ومخرجات مشروع استشراف المستقبل للحالة الأمنية 2030.