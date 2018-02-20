أعضاء "مجالس الضواحي" الجدد يشيدون برؤية حاكم الشارقة

الشارقة 24:

أشاد أعضاء مجالس الضواحي المشكلة حديثاً، برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظرته الثاقبة في تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي بين المواطنين من خلال رؤى سموه في إنشاء مجالس الضواحي لتتولى دورها الأسري في خدمة المواطنين.

واعتبروا أن ثقة صاحب السمو حاكم الشارقة بهم وساماً على صدورهم وتحملهم مسؤولية العمل بأمانة وإخلاص لتتكامل جهودهم في تعزيز التقارب بين الأهالي، وحل المشكلات، فضلاً عن طرح البرامج والفعاليات التي تتلاقى ورؤية حاكم الشارقة من إنشاء المجالس.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته دائرة شؤون الضواحي والقرى، بمقر ضاحية مويلح في مدينة الشارقة، بحضور خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير الدائرة، بجانب حضور أعضاء مجالس ضواحي مغيدر وواسط ومويلح والزبارة والتي شكلها صاحب السمو حاكم الشارقة مؤخراً.

كما حضر اللقاء عبد الله سليمان الكابوري مدير إدارة شؤون المجالس وإسماعيل أحمد الزرعوني مدير إدارة الاتصال الحكومي والعديد من المسؤولين وموظفي الدائرة والمجالس.

يأتي اللقاء في إطار منظومة عمل دائرة شؤون الضواحي والقرى بإشرافها حالياً على 6 مجالس للضواحي تختص بشؤون 38 منطقة سكنية في إمارة الشارقة.

وفي بداية اللقاء، رحب خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بأعضاء المجالس الجدد، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مهامهم التطوعية في خدمة الأهالي، ومؤكداً أن ثقة صاحب السمو حاكم الشارقة بهم واختيارهم لتحمل هذه المسؤولية في التفاعل مع أهالي الضاحية تمثل فخراً ومسؤولية وواجباً وطنياً ومجتمعياً لخدمة الوطن ورد الجميل للقيادة.

ولفت السويدي إلى أن الأسماء التي كلفت بعضوية مجالس الضواحي من ذوي الخبرات والمشهود لهم بالكفاءة والإخلاص، مما يبشر بمجالس فاعلة ضمن منظومة مجالس الضواحي في إمارة الشارقة.

بدوره، هنأ الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، الأعضاء، بثقة حاكم الشارقة بهم واختيارهم لعضوية مجالس الضواحي.

وأشار في كلمته إلى أن الدائرة ومن خلال كوادرها البشرية المواطنة في مختلف الإدارات والأقسام ستعمل على القيام بدور فاعل لتمكين مجالس الضواحي من القيام بدورها وتلمس أوضاع المواطنين والقيام بدور مجتمعي يعزز من ترابط المواطنين، إضافة إلى التنسيق مع الجهات لتحقيق الغايات المرجوة، لافتاً إلى حرص الدائرة على تكامل جهودها مع مجالس الضواحي في تعزيز أدوارها الاجتماعية بين الأهالي والأسر.

ودعا الشيخ ماجد القاسمي مجالس الضواحي إلى بدء أعمالها وعقد اجتماعها الأول لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وتشكيل اللجان الداخلية مع الاطلاع على أهداف واختصاصات الدائرة ولوائح العمل المنظمة.

بعدها جرى فتح الحوار بين الأعضاء ورئيس ومدير الدائرة وبحث مختلف وجهات نظرهم للفترة المقبلة لاستكمال ما تحقق من عمل مشرف لمجالس الضواحي.