جلسة تفاعلية تؤكد أهمية الحملات التسويقية لترويج الابتكار

الشارقة 24:



أكدت إحدى الجلسات التفاعلية في المنتدى الدولي الثالث للابتكار وريادة الأعمال المنعقد في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، أهمية تنظيم الحملات التسويقية والخروج باستراتيجية مبتكرة لترويج الابتكار وبيعه.

ووفقاً للدكتورة صبا خالد، الأستاذ المساعد في جامعة الشارقة، فإن الابتكار سيبقى في مرحلة الاختراع إذا لم تصاحبه حملات تسويق ناجحة، مشيرة إلى أن جميع الشركات تحاول ابتكار شيء جديد وإنتاجه، غير أن العديد منها يخفق في تسويق المنتجات للناس بنجاح، وما لم يتم تعريف الناس بفوائد المنتج فإن هذا المنتج لن يرى النور.



وأشارت إلى أن جذب المتعاملين يتطلب طريقة مبتكرة لتسويق المنتج وتسعيره والترويج له وكذلك عند استحداث قنوات توزيع ناجحة.



ورغم مشاركتها في عدد من قصص النجاح العالمية للتأكيد على الجانب التسويقي للأعمال، إلا أن الدكتورة صبا شدّدت على أنه حتى الشركات المتعددة الجنسيات مثل آبل وماكدونالدز تواظب على إضافة حملات تسويقية جديدة.



وبالنظر إلى ثقتها بشباب هذا العصر فقد وصفتهم بالأذكياء جداً حيث يخرجون بأفكار مبتكرة للغاية ولا يعوزهم سوى الدعم والموارد لترويج هذه الأفكار على الساحة الدولية، وأضافت: "لقد فوجئنا بهم، إنهم منبع فخر لنا في كل مرة يخرجون فيها بحل لمشكلة المرور وندرة المياه وإدارة النفايات، كما إنهم يستنبطون الحلول المبتكرة".



ودعت الدكتورة صبا إلى ضرورة تطوير استراتيجيات تتناسب مع احتياجاتنا وعاداتنا المحلية وتسليط المزيد من الضوء على ثقافتنا في حملاتنا التسويقية، مما يساهم في بيع المنتجات وترويج الدولة كوجهة مفضلة.



وقالت صبا: "حملات التسويق ليست على المستوى المطلوب، فنحن لا نزال نستخدم الكثير من النمط الغربي في التسويق، والصور الغربية، والطريقة الغربية للتسويق".