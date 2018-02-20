"مالية الشارقة" تعرض أحدث ابتكاراتها في "أسبوع الابتكار"

الشارقة 24:

شهد جناح دائرة المالية المركزية بالشارقة ضمن أسبوع الابتكار في الشارقة، والذي يختتم مساء الأربعاء، في واجهة المجاز المائية، اهتماماً كبيراً من الزوار، للاطلاع على ما تقدمه الدائرة من أنظمة وبرامج وتطبيقات مبتكرة، تهدف بمجملها إلى تعزيز كفاءة النظام المالي في الإمارة، والتسهيل على المتعاملين من الأفراد المؤسسات.

وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي: "نعمل بشكل مستمر على تطوير الأنظمة والبرامج والتطبيقات التي ترسخ مكانة الابتكار في المنظومة المالية لحكومة الشارقة، وتوفر الوقت والجهد على المتعاملين، وتتيح لهم إنجاز معاملاتهم على مدار الساعة ومن أي مكان، وهو ما يسهم في تعزيز البيئة الابتكارية المميزة بإمارة الشارقة ودولة الإمارات".

وأكدت الياسي أن فعاليات أسبوع الابتكار في الشارقة شكلت منصة لعرض أحدث ابتكارات الجهات الحكومية بالإمارة، وإبراز مدى انسجامها مع الاسراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم مع حلول العام 2021، الذي تحتفل به الدولة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها.



وعرضت الدائرة خلال هذه المشاركة جهاز الخدمة الذاتية لنظام التحصيل، الذي يتيح للمتعاملين مع دوائر حكومة الشارقة، دفع رسوم المعاملات باستخدام بطاقة تحصيل وبطاقة الهوية، وهو ما يوفر الوقت والجهد عليهم، كما قدمت الدائرة تطبيق الاعتماد الذكي الخاص بالهواتف والأجهزة الذكية، والذي يمكن المستويات العليا مثل رؤساء ومدراء الجهات الحكومية، اتخاذ الإجراءات والاعتمادات الإلكترونية على مستندات معينة، ومعرفة الحالة المالية لهذه المستندات.

وتعرف زوار الجناح أيضاً على تطبيق الجرد الذكي للأصول الثابتة التابعة للدوائر الحكومية، والذي يهدف الى تسريع عملية الجرد، بفضل اعتماده على استخدام الأجهزة الذكية بدلاً من أجهزة الجرد التقليدية، والربط بشكل مباشر مع النظام المالي الحكومي، وتوفيره لإمكانية القراءة الإلكترونية من مسافة 60 سم، إضافة إلى توفيره لتقرير يبين نسبة الجرد والفروقات بين المدخلات من خلال الأجهزة الذكية والمدخل على النظام المالي الحكومي.

وقدمت دائرة المالية المركزية كذلك نظامها المبتكر لتسجيل الموردين، الذي يعمل على تسهيل تسجيل الموردين مع الدائرة من خلال موقع إلكتروني، وهو ما يضمن معالجة حركات الموردين وتسجيلها في برنامج تكامل، ما يوفر الوقت والجهد على موظفي المشتريات في دائرة المالية المركزية، كما يعمل على الربط بين نظام تسجيل الموردين وبوابة الدفع الخاصة بتحصيل.



وجاءت مشاركة الدائرة في شهر الإمارات للابتكار انطلاقاً من حرصها على تعزيز مكانة دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص كمركز عالمي للابتكار، وبناء القدرات، ونشر ثقافة الابتكار، إضافة إلى تحفيز الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأفراد على تبني ممارسات الابتكار من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار نوعية على مستوى الدولة.