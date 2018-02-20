"طوارئ"... تطبيق مبتكر لطلب المساعدة الطبية العاجلة

الشارقة 24:

طوّر الطالب عبد الرحمن علمي نور من كلية الأفق الجامعية في الشارقة تطبيقاً جديداً على الهاتف المحمول أطلق عليه اسم "طوارئ" الذي يعرض حالياً في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك ضمن شهر الإمارات للابتكار المنعقد في الشارقة في الفترة من 15-21 فبراير.

ويحمل التطبيق وعوداً للمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة بخفض زمن الانتظار في المستشفى وتقديم طريقة سهلة لاستدعاء سيارة الإسعاف.

وتطبيق "طوارئ" هو واحد ضمن قائمة 12 مشروعاً مبتكراً وصلت إلى المرحلة النهائية من مسابقة الابتكار التي ينظمها المنتدى الدولي الثالث للابتكار وريادة الأعمال.

وقالت الدكتورة كاكول آغا التي تدرّس مادة الابتكار وريادة الأعمال في كلية الأفق الجامعية والمشرفة على المشروع المبتكر: "إنه مع ظهور أنواع مختلفة من الأمراض المزمنة على الصعيد العالمي، يبدو أن هذا التطبيق على الهاتف المحمول جاء في الوقت المناسب لدعم المرضى في المجتمع".

وقال عبد الرحمن نور، الذي طور التطبيق، إنه لاقى استجابة إيجابية من مستشفيات عدة، فقد أبدت إدارة مستشفى رأس الخيمة ومركز راشد لعلاج السكري والأبحاث في مستشفى الشيخ خليفة في عجمان موافقتهما على الانضمام إلى شبكة المستشفيات التي تستخدم هذا التطبيق الذكي.

وأضاف بأن التطبيق سيتم ربطه بعدة مستشفيات، فيما يحتاج المرضى إلى تحميل التطبيق وإنشاء هوية وحفظ سجلهم الطبي. وعندما يحتاج المريض لزيارة المستشفى، يقدم هذا التطبيق قائمة بالمستشفيات الواقعة في الجوار وبذلك يكون وقت الانتظار في حده الأدنى. ويمكن للمريض إعداد القائمة بما يتوافق مع تغطيته التأمينية وكذلك التسجيل من المنزل والحصول على رقم انتظار عن طريق البريد أو رسالة نصية قصيرة بما يضمن تخفيض وقت الانتظار إلى حد بعيد.



كما يوفر التطبيق خيار طلب سيارة إسعاف عبر إجراء عدد قليل من النقرات على الجهاز المحمول. علاوة على ذلك، يقوم التطبيق أيضاً بإرسال الملف الشخصي للمريض وسجله الطبي، بما يسهّل مهمة الطاقم الطبي والمساعدين الطبيين في تقديم الإسعافات الأولية في أقرب وقت ممكن، واتخاذ الترتيبات اللازمة في المستشفى.

وبيّن عبد الرحمن أن هذا التطبيق يمكن أن يغير طريقة عمل المستشفيات نظراً لأنه سيعمل على تقديم المساعدة الطبية الفورية للمحتاجين.

أما 'هالب' فهو تطبيق مماثل آخر على الهاتف المحمول يجري عرضه في مكان الحدث. هذا التطبيق طوّره الطالب محمد العابد من كلية الأفق الجامعية في الشارقة بما يبشّر بتحسين تجربة المرضى عن طريق تسريع الاستجابة وتحسين مستوى الإسعافات الأولية من أجل تقليل الإصابات.