"اجتماعية الشارقة" تستقبل وفداً من شرطة الشارقة لعرض توصيات استشراف المستقبل

الشارقة 24:

استقبلت دائرة الخدمات الاجتماعية وفداً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، بهدف عرض نتائج مشروع استشراف المستقبل للحالة الأمنية 2030م، الذي أطلقته شرطة الشارقة مؤخراً بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، لمعرفة احتمالات المستقبل واكتشاف المشكلات المتوقع حدوثها، والاستعداد لمواجهتها واكتشاف القدرات.

وشمل الوفد الزائر العقيد د.خالد الحمادي، و د.المقدم صلاح مصبح المزروعي، والمقدم عبد الله محمد المليح، والملازم د. نواف الجشعمي، فيما حضر من دائرة الخدمات الاجتماعية كل من خلود النعيمي مدير إدارة الأداء، وأحمد الميل مدير إدارة الاتصال الحكومي، وفاطمة المرزوقي مدير دار الرعاية الاجتماعية للأطفال، وعلياء الزعابي مدير إدارة المساعدات الاجتماعية، وفايزة خباب مدير مركز التطوع.

وفي مستهل الزيارة، رحبت خلود النعيمي مدير إدارة الأداء بالوفد الزائر، مثمنة جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في مبادرتها الوطنية لمشروع رائد الذي يستشرف مستقبل الحالة الأمنية، ويُعد الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة، مضيفة أن مثل هذه المبادرات تخدم مختلف شرائح المجتمع على مر السنين بطريقة عملية واحترافية مدروسة.

وأضافت النعيمي، أن هذا المشروع يعد فرصة مثالية للدائرة في الاستعانة به خلال وضع الخريطة الاستراتيجية لدائرة الخدمات الاجتماعية القادمة للأعوام 2019-2021، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من بقية المجالات الأخرى كونها مرتبطة مع بعض مهام الدائرة، لاسيما أن المشروع يشمل 6 مواضيع أساسية في المجال الاجتماعي منها المرأة والشباب، وكبار السن، والعلاقات الأسرية، والقيم الاجتماعية، والطفل.

ولفتت مدير إدارة الأداء إلى أن علاقة الدائرة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، علاقة تكاملية تعزز العمل المشترك بين الجانبين وتسهم في الارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للمجتمع، واصفة هذه الزيارة بالخطوة الإيجابية والفعالة ولا سيما أن الدائرة لها الفخر والاعتزاز كونها إحدى الجهات التي سيكون لها دوراً مساهماً في هذا المشروع.

وخلال عرض النتائج، أشاد العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز بحوث شرطة الشارقة، بدور دائرة الخدمات الاجتماعية الرائد في إنجاح المشروع الاستشرافي للإمارة فيما يتعلق بالجانب المجتمعي، الذي يعد العمود الفقري لمختلف الجهود التنموية والتطويرية لأي مجتمع.

وأشار مدير مركز بحوث شرطة الشارقة، إلى أن المشروع يتضمن عدداً من مختلف المجالات والاختصاصات، ومن أبرز المجالات الجانب الاجتماعي الذي تم استشرافه بالتعاون بين مركز بحوث شرطة الشارقة وثلاث جهات حكومية منها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وقسم الدعم الاجتماعي بالقيادة بمشاركة 16خبيراً استغرق عملهم 20 ساعة.