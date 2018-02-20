بتكلفة 184 مليون درهم... لجنة مبادرات رئيس الدولة تفتتح طريق مليحة الجديد

الشارقة 24 – وام:

افتتحت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، المرحلة الأولى من طريق مليحة بالشارقة أمام الحركة المرورية، الذي يعدّ امتداداً لـ "شارع الشيخ خليفة"، ضمن المحاور الطولية الرئيسية على شبكة الطرق الاتحادية، وذلك بعد انتهاء الأعمال الإنشائية بإعادة تطويره ورفع كفاءته بطول 41 كيلومتراً وبكلفة تقديرية بلغت 184 مليون درهم.

وأكد معالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة أن مشاريع تطوير البنية التحتية في الدولة التي تنفذها اللجنة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفي إطار حرص سموه على تحقيق أعلى معايير السلامة ورفاهية المواطنين، ودعماً لمسيرة النهضة الشاملة في مختلف مناطق الدولة.

كما أكد معاليه أن اللجنة وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تسعى من خلال استراتيجيتها لتطوير الطرق وتوفير شبكة طرق حديثة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مشيراً معاليه إلى أن هذه المشاريع تشكل نقلة نوعية في شبكات الطرق الحديثة بالدولة، وضمن مشاريع تنموية متكاملة تُضاف للبنية التحتية المتطورة في الإمارات.

يذكر أن المشروع الذي تم رفع كفاءته يربط إمارة الشارقة ومنطقة مليحة، ويمر هذا الطريق داخل حدود إمارة الشارقة ضمن حدود بلدية كل من البطائح وبلدية مليحة رابطاً بذلك الشارقة مع طريق الشيخ خليفة السريع وطريق كلباء، حيث يسمح بدوره للمركبات والمسافرين الوصول إلى مدينة الفجيرة ومدينة كلباء والمنطقة الحدودية لدولة الإمارات مع سلطنة عمان "معبر خطم الملاحة" في المنطقة الشرقية.