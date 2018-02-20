محمد الشحي يقدم ورشة حول "إدارة الابتكار المؤسسي"

الشارقة 24:

قدم محمد الشحي، مدرب في التفكير والابتكار، ورشة عمل بعنوان "إدارة الابتكار المؤسسي"، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، التي تنعقد في الفترة من 15 إلى 21 فبراير الجاري، في كل من واجهة المجاز المائية ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

وركزت الورشة على مجالات العمل المؤسسي، التي تنقسم إلى الابتكار في مجال المنتجات والخدمات، ومجال منهجية سير العمليات، ومجال التسويق، والقوانين والتشريعات، والأنظمة والبرامج.

وقال محمد الشحي: "يختلط مصطلح الإبداع والابتكار على الأشخاص في أغلب الأحيان، حيث ينظر الكثيرون إلى الإبداع والابتكار بالطريقة ذاتها، ولكن الإبداع هو الخروج بأفكار جديدة لم تطرح سابقاً، أما الابتكار هو عملية تنفيذ الأفكار والحلول".

وأضاف: "من شروط الابتكار المؤسسي هو أن يكون الشيء مطبقاً، ويتم العمل عليه وتعديله، مثلاً، أن يكون هناك منتج ما، والابتكار يكون من خلال تطوير هذا المنتج بشكل أكبر".

وأكد محمد الشحي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تهتم بالابتكار بشكل كبير، الأمر الذي سيمكنها من إحراز المركز الأول في مؤشر التنافسية العالمية بحلول 2020، من خلال تطبيق استراتيجيات الابتكار، وتصديرها للخارج.

وذكر الشحي أن كل إنسان يملك القدرة على الابتكار، ولكن يجب أن تتوفر الأدوات اللازمة للابتكار مثل جلسات العصف الذهني، ومختبر الابتكار، لتشجيع الناس على مشاركة أفكارهم.