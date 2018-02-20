معهد الشارقة للتراث يختتم مشاركته بفعاليات "أسبوع الابتكار"

الشارقة 24:

شارك معهد الشارقة للتراث في أسبوع الابتكار بإمارة الشارقة، والذي يعد جزءاً من فعاليات شهر الإمارات للابتكار، والذي أقيم في واجهة المجاز المائية ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، خلال الفترة من 15-21 فبراير الجاري، حيث قدم المعهد عرضاً تفاعلياً لزيارة افتراضية إلى متحف التراث العربي، بأحدث الطرق التكنولوجية، وهو ما أتاح للزوار مشاهدة المتحف، والتجول في قاعاته، والاطلاع على محتوياته بسهولة ويسر وسرعة.

وجاء تنظيم هذا الأسبوع، بهدف تحويل الابتكار إلى عمل مؤسسي متواصل، تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع، وتأسيس منهج عمل لجميع الجهات الحكومية والأكاديمية في الإمارة، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع لتشكيل منظومة عمل موحدة تعتمد على الابتكار كأساس للتطوير.



وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: "تأتي مشاركتنا بأسبوع الابتكار في ظل سعي المعهد المستمر إلى أن يكون حاضراً في مختلف الفعاليات المحلية والعربية والعالمية، حيث تميزت هذه المشاركة بتنظيم جولة افتراضية في متحف التراث العربي لخدمة رؤية المعهد بالمحافظة على التراث وتوظيف الوسائل التقنية المعاصرة لصالح حماية التراث الإنساني".



وأضاف الدكتور المسلم: "يحرص معهد الشارقة للتراث على تعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بأصالة الماضي، وتمكينهم من استكشاف ذلك الزمن، بكل ما فيه من عادات وتقاليد أصيلة تعبر عن الموروث الشعبي للأجداد، والتأكيد على أهمية التراث وأصالته وضرورة صونه وتقديمه للأجيال الجديدة".



ويدعم شهر الإمارات للابتكار، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، بجانب تحفيز القطاعين الحكومي والخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار، حيث أن مجتمع الإمارات لديه شغف كبير بالابتكار والمستقبل، ورغبة في تبني وتطبيق مبادئ الابتكار، والبحث عن حلول للتحديات بطرق غير تقليدية وبأدوات مستقبلية.