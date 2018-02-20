"تنفيذي الشارقة" يطلع على توصيات "الاستشاري" بشأن "الموانئ البحرية والجمارك"

الشارقة 24 - راشد حمدان:



ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد، صباح الثلاثاء، بمكتب سمو الحاكم.



وبحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر المجلس خلالها عدد من القرارات التي من شأنها الارتقاء بمنظومة العمل في الدوائر والمؤسسات المحلية بما يخدم توجه إمارة الشارقة في توفير أفضل الخدمات لأهالي والقاطنين على أرض الإمارة.



واطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لحكومة الشارقة بشأن مناقشة سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والرامية إلى تعزيز أهداف ومهام الدائرة من خلال دعم الاقتصاد الوطني وتأهيل إمكانياتها لاستيعاب حركة السفن المتزايدة على موانئها، واستخدام التقنية الحديثة في كافة منافذ الإمارة البرية والبحرية والجوية.



واعتمد المجلس المقترح الذي قدمته دائرة الإسكان في ما يخص تحقيق أهداف الدائرة في خدمة المواطنين من المستحقين للدعم الحكومي وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ خطط الدائرة بكافة المناطق.



كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية حول تجريف التربة في المنطقة الوسطى، واستمع المجلس إلى شرح مفصل من سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية عن دور الهيئة والإجراءات التي قامت بها لمنع إلحاق الضرر بالبيئة والحياة الفطرية، في كافة المناطق الوسطى لحمايتها من التدهور.



وأكدت سعادة هنا السويدي أن وفقاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي الموجود فيها فإن الهيئة تعمل على تحقيق أهدافها من خلال التنسيق مع كافة الجهات الحكومية للحد من تجريف التربة وعمليات نقل الرمال العشوائية.



وانتهت رئيس الهيئة إلى تقديم عدد من التوصيات والإجراءات التي تساهم في تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على سلامة التربة.



ووجه المجلس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الأمانة العامة بالمجلس بهذا الشأن واتخاذ الاجراء المناسب لمعالجة ما جاء في التقرير.



وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الحادية عشر لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لحكومة الشارقة، والتي ستعقد يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2018 وسيناقش فيها مشروع قانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.



واطلع المجلس على القرارات الإدارية والمراسيم الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.



كما تناول اجتماع المجلس التنفيذي مناقشة عدد من القضايا والقرارات التي تخدم إمارة الشارقة.