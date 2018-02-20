مشروعات واختراعات فريدة لـ "أميركية الشارقة" في شهر الإمارات للابتكار

الشارقة 24:

تعرض الجامعة الأميركية في الشارقة بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك أكثر من 10 اختراعات وابتكارات متنوعة، تركز 4 منها على اختراع الطائرات بدون طيار والاستخدامات المتنوعة لها، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار المنعقدة حالياً في الشارقة وتستمر لغاية 21 فبراير الجاري.



وأكد الدكتور أيمن الحاج أستاذ الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة أهمية المشروعات الفريدة التي تعرضها الجامعة، مشيراً إلى مشروعين يتولى الإشراف عليهما ويندرجان ضمن مشاريع الطائرة بدون طيار المزودة بالذكاء الاصطناعي، وهما مشروع "فحص العوازل الكهربائية باستخدام الطائرة بدون طيار والذكاء الاصطناعي"، ومشروع "تصميم الهوائي عالي التردد لتصنيف التفريغ الجزئي في العوازل الورقية والزيتية".

ووفقاً للدكتور الحاج يهدف مشروع "فحص العوازل الكهربائية باستخدام الطائرة بدون طيار والذكاء الاصطناعي"، إلى تصميم وتنفيذ طائرة بدون طيار مزودة بتقنية معالجة الصور والذكاء الاصطناعي مهمتها فحص العوازل الكهربائية، لتحديد احتياجاتها من الصيانة، مشيراً إلى أن الطائرة تحلق على بُعد مناسب من خطوط نقل الطاقة لتفادي حدوث أي تماس كهربائي.



وأشار إلى أهمية المشروع الذي يتسم بمواصفات الأمان ويوفر الوقت والتكلفة بنسبة تتراوح ما بين 70 – 80 %، لافتاً إلى أن هذه التقنية تهدف إلى استبدال ما تقوم به هيئات وشركات الكهرباء من إرسال طائرات الهليكوبتر مع طاقم المهندسين لعمل هذه الصيانة التي تتطلب التكلفة الكبيرة، فضلاً عن المخاطر، والوقت الذي تستغرقه.



وأشار إلى أن مشروع التخرج الواعد الذي تم تنفيذه من قبل الطالبين أنس محمد وعدنان شهبوروالا، استغرق إعداده عاماً كاملاً، ويعمل على تطويره أحد طلاب درجة الماجستير.



وتحدث الدكتور الحاج عن مشروع "التصميم الهوائي عالي التردد لتصنيف التفريغ الجزئي في العوازل الورقية والزيتية"، مشيراً إلى أن المشروع جاهز للتنفيذ مع أي جهة تطلبه، خصوصاً وأن تجاربه تمت مع جامعة واترلوا الكندية.



ويبين أن فكرة المشروع انبثقت عن المحولات الكهربائية التي توشك صلاحيتها على الانتهاء، ليظهر عليها ما يسمى بالتفريغ الجزئي، وهو عبارة عن شرارة كهربائية محدودة الطاقة تساهم في تآكل العوازل بشكل تدريجي، محذراً من إهمالها وعدم الاكتشاف المبكر لهذا التفريغ، لأنه قد يؤدى إلى فشل كامل في المحول، وبالتالي احتراقه.



ولفت إلى أن التفريغ الجزئي يظهر معه مجموعة من الظواهر الفيزيائية، منها الموجات الكهرومغناطيسية، التي يرصدها المشروع عبر الهوائي عالي التردد ليتم اكتشاف ظهور التفريغ الجزئي وعن طريق الذكاء الاصطناعي يتم تحديد شدة التفريغ الجزئي، بدقة متناهية ونوع وحجم ومكان الخلل.



ونظراً لأهمية المشروع تم نشره في مجلتين علميتين عالميتين متخصصتين ومعتمدتين دولياً في هذا المجال، هما مجلة آي تربل إي للعوازل الكهربائية ومجلة آي تربل إي للحساسات.