"استشاري الشارقة" يناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي الخميس

الشارقة 24:

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، جلسته الـ 11، الخميس، وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، يناقش المجلس مشروع قانون سنة 2018، بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، بحضور عبد الله سالم الطريفي رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والمستشار الدكتور منصور بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم عضو مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وسعيد غانم مطر السويدي عضو مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، ومحمد خليفة الحضري عضو مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.