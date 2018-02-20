"الشارقة لإدارة الأصول" ترعى نشرة "أخبار الدار" على تلفزيون الشارقة

الشارقة 24:

بالتزامن مع خطتها الاستراتيجية للأعوام 2018-2020، وحرصها على تعزيز حضورها الإعلامي، وتوسيع مشاركتها المجتمعية، أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن رعايتها لنشرة "أخبار الدار"، التي تبث على شاشة تلفزيون الشارقة، في الساعة 7:30 من مساء كل يوم.

وتأتي هذه الرعاية في ظل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين شركة الشارقة لإدارة الأصول ومؤسسة الشارقة للإعلام، والرامية إلى خدمة مجتمع الإمارة، وإبراز الجهود التي تقوم بها الشارقة، عبر مختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة للمؤسسة، التي تفرد مساحة مهمة من برامجها ونشراتها لأخبار الجهات الحكومية في الإمارة.

وقال إبراهيم الحوطي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في شركة الشارقة لإدارة الأصول: "يسعدنا تطوير شراكتنا مع مؤسسة الشارقة للإعلام من خلال رعايتنا لنشرة "أخبار الدار" التي تمثل نافذة يومية على أخبار إمارة الشارقة وفعالياتها، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الجديدة للشركة ويسهم في تعزيز حضورها الإعلامي".



وأكد الحوطي أن الشارقة لإدارة الأصول حريصة دائماً على الارتقاء بممارسات المسؤولية المجتمعية، من خلال التواجد والحضور في جميع الفعاليات والنشاطات التي تبرز اسم إمارة الشارقة، وتخدم مجتمعها وسكانها في مختلف القطاعات، من أجل ترسيخ بيئة الاستقرار والازدهار فيها ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

وتشمل الشراكة الجديدة بين شركة الشارقة لإدارة الأصول ومؤسسة الشارقة للإعلام، إلى جانب رعاية نشرة "أخبار الدار"، تعزيز الظهور الإعلامي للشركة عبر برنامج "الخط المباشر" بنسخته التلفزيونية التي تبث أيضاً على شاشة تلفزيون الشارقة، وكذلك نشر إعلانات للشركة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة.