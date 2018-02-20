لجنة شؤون الأسرة بـ "استشاري الشارقة" تزور "سجايا"

الشارقة 24:

زارت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين الحكومية بالشارقة، واطلعت على مختلف البرامج المقدمة وأحدث الممارسات التي تعنى بتنمية قدرات الفتيات لاسيما في مجال القيادة وما تنفذه من برامج ومشاريع مبتكرة.

ترأست اللجنة فاطمة علي المهيري رئيسة لجنة شؤون الأسرة ورافقها سالم خميس المزروعي عضو اللجنة وهدى يوسف الحمادي أمين سر اللجنة، وتأتي الزيارة في إطار خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

فيما استقبلت لجنة الأسرة الشيخة عائشة بنت خالد القاسمي مديرة سجايا فتيات الشارقة ومريم الشريف مشرفة إدارية.

وأشادت فاطمة علي المهيري رئيسة لجنة شؤون الأسرة بأهمية الأدوار التي تقدمها المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة، مؤكدة أن سجايا فتيات الشارقة تعتبر من الجهات التي لها دورها ومكانتها فيما تقوم به من جهود في بناء شخصية الفتاة وتنمية قدراتها، مشيدة بالرؤية الثاقبة من قبل سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين فيما تولي من رعاية ودعم متواصلين للأجيال من خلال عنايتها بالفتيات.

بدورها رحبت الشيخة عائشة بنت خالد القاسمي بلجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشيدة بما يحققه المجلس من خلال لجانه وتواصله مع المجتمع سواء المؤسسات والأفراد، لتعزيز قيم العمل المشترك تجاه خدمة الوطن.

وقدمت مريم الشريف المشرفة الإدارية بسجايا فتيات الشارقة شرحاً وافياً عما تقدمه من برامج إبداعية في كافة المجالات خلال استقبالها للفتيات وإشراكهن في العديد من الورش اليومية والبرامج المتنوعة، مؤكدة سعي سجايا فتيات الشارقة إلى تطوير البرامج من خلال الاطلاع على آخر المستجدات في مجال البرامج.