نادي الحمرية ينظم مبادرة "نحن قدها" على جبل جيس

جانب من المشاركين بمبادرة "نحن قدها" بنادي الحمرية على جبل جيس

جانب من المشاركين بمبادرة "نحن قدها" بنادي الحمرية على جبل جيس

جانب من المشاركين بمبادرة "نحن قدها" بنادي الحمرية على جبل جيس

جانب من المشاركين بمبادرة "نحن قدها" بنادي الحمرية على جبل جيس

جانب من المشاركين بمبادرة "نحن قدها" بنادي الحمرية على جبل جيس

جانب من المشاركين بمبادرة "نحن قدها" بنادي الحمرية على جبل جيس

الشارقة 24:

ضمن برامج اللجنة الثقافية بنادي الحمرية الثقافي الرياضي، وبالتعاون مع مجلس نادي الحمرية للشباب، نظمت اللجنة ظهر أمس الإثنين، فعالية رياضية مجتمعية بعنوان "نحن قدها" في إمارة رأس الخيمة بمنطقة جبل جيس.

وتعد الفعالية واحدة من البرامج النوعية التي جمعت العديد من الشباب والمشاركين من أسرة النادي واللاعبين والشباب مارسوا خلالها العديد من الأنشطة الرياضية مثل المشي والجري والتسلق وركوب الدراجة الهوائية.

وحققت الرياضات التي تمت ممارستها مساحة لإيصال رسالة للمجتمع المحلي بأن الرياضة لا تقتصر على الرياضيين فقط.

وبهذه المناسبة، أشاد عيسى راشد الشامسي رئيس مجلس نادي الحمرية للشباب بنجاح الفعالية التي اشتملت على العديد من الأنشطة الرياضية التي تهدف لجعل الرياضة أسلوب حياة.

فيما أشار جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي أن برنامج تسلق جبل جيس بجانب ممارسة العديد من الهوايات حقق فائدة كبيرة، من خلال دعم مبادرة النادي في جعل الرياضة منهج حياة، وتشجيع المجتمع على الرياضة بكافة أشكالها لما لها من فوائد صحية خاصة.