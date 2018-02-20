نادي الذيد الثقافي يستقبل وفداً من نادي العروبة الرياضي

الشارقة 24:

بحث نادي الذيد الثقافي الرياضي خلال استضافته لوفد من نادي العروبة الثقافي الرياضي عدد من الموضوعات الرياضية وسبل تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والمنافسات الرياضية.

مثل وفد نادي العروبة الرياضي علي مبارك بن عباد رئيس مجلس الإدارة، وعلي راشد الملاحي نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبد الله الهاشمي مدير النادي.

استقبلهم سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي.

وجرى خلال الاجتماع طرح عدداً من المناقشات الخاصة بفاعلية الأنشطة الرياضية، والسبل المناسبة لتطويرها وفق مفاهيم الاحتراف والتطور الحاصل في المجال الرياضي، حيث بين سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد بأن النادي بدأ منذ الموسم الماضي خطة استقطاب بدءاً من مدرسة كرة القدم وللأعمار السنية الصغيرة في جميع الألعاب، شمل ذلك التنسيق مع مدارس المنطقة وعقد لقاءات مع أولياء الأمور وعمل عدة لقاءات لتكريم اللاعبين أصحاب الإنجازات.

وبين خليفة سلطان الجاري أمين السر العام بأنه بدعم من مجلس الشارقة الرياضي، تم تطوير قدرات النادي في البنى التحتية بصيانة المنشآت الرياضية وتطوير التحضيرات والمعدات الخاصة بالتدريب.

كما أضاف خليفة مبارك دلموك رئيس لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية: "من جانبنا وضعنا برنامجاً خاصاً ضمن خطة اللجنة لتطوير قدرات اللاعبين الثقافية في الجانب الرياضي والجانب العام، من خلال المحاضرات وورش العمل خاصة بالرياضة او الصحة والتغذية والدين والمجتمع".

من جانبه، أوضح علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة بأن القيام بهذه الخطوات الإبداعية يجني ثماره وهو عمل متميز يقوم به نادي الذيد، حيث خاض نادي العروبة مثل هذه التجربة وأفرزت عن لاعبين متميزين في الفريق الأول لكرة القدم، وانتقل قسم منهم إلى الأندية الأخرى وهو برنامج يحتاج إلى صبر ومتابعة مستمرة.

مشيراً إلى أن نادي العروبة يحرص على الضغط في الأجواء الاحترافية وانتقالات اللاعبين والتعاقد مع عدد من اللاعبين المتميزين لإكمال منظومة الفريق الأول التي تطورت في أدائها منذ 3سنوات وأصبح لها بصمة في دوري الدرجة الأولى.

بدوره، أوضح سالم الرفيسا الكتبي عضو مجلس الإدارة: "أننا وفي هذا العام المبارك (عام زايد)، وضعنا مبادرة بـ 100 فعالية خاصة لهذا العام".

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي العروبة إعجابه بما يجده في نادي الذيد من تطور وتنسيق وعدد الألعاب التي يمارسها أبناء المنطقة، وخاصةً النتائج المميزة للاعبي الرماية والكاراتيه والسباحة وتنس الطاولة.

وثمن بشكل كبير هذا اللقاء الذي سيتبعه لقاء ثاني بين إدارة الناديين يحتضنه نادي العروبة، وبالتأكيد سيكون لذلك أثر كبير في تبادل الخبرات والآراء والذي ينعكس على تطوير خطط الناديين في نفس الوقت.

من جانبه، قدم سالم محمد بن هويدن الكتبي الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي عمل بشكل متواصل لتظهر أندية الشارقة بماهي عليه الآن، ومازال دعمه مستمراً ومتابعته وتوجيهاته متواصلة في الأندية، كما شكر إدارة نادي العروبة على سعيهم لعقد هذا اللقاء وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

حضر اللقاء سعادة سعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، الذي أعرب عن سعادته بهذا اللقاء.