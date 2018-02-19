القيادة العامة لشرطة الشارقة تستعرض "استراتيجية الابتكار"

الشارقة 24:



تحت رعاية اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وبحضور رؤساء الدوائر الحكومية بالشارقة، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، إلى جانب مدراء الجامعات، وكبار ضباط شرطة الشارقة، وملاك المؤشرات الاستراتيجية، نظمت إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة صباح الإثنين 19-2-2018 ملتقى الشركاء والمعنيين، الذي عقد بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويأتي تنظيمه في إطار استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة نحو تعزيز العمل مع شركائها الاستراتيجيين، والمعنيين من الدوائر الحكومية، والمؤسسات، والهيئات، ومنظمات المجتمع المدني، والوقوف على الإنجازات، التي تحققت في ضوء التزام الشركاء بالعمل على تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.



وفي مستهل أعمال الملتقى وجه اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، كلمة رحب فيها بالحضور معرباً عن شكر، وتقديرالقيادة العامة لشرطة الشارقة، لشركائها في كافة الدوائر، والمؤسسات الوطنية، ودعمهم المستمر لجهودها، وحضورهم، ومشاركتهم في أعمال هذا الملتقى، الذي يعد تجسيداً لوحدة إرادتنا، وتعبيراً عن رغبتنا جميعاً في توحيد الجهود، وتعزيز التعاون، والتكامل، من خلال بلورة توجهاتنا الاستراتيجية، وتوحيد رؤانا، التي وإن اختلفت في الصيغ والمفردات، إلا أنها تستلهم فكر، وتوجهات، سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤيته لمستقبل هذه الإمارة، التي تتطلع نحو غد يتكافأ فيه عطاء الحاضر مع ما ترثه الأجيال من خير، ورخاء، وأمن، وتقدم، واستقرار يقوم على استشرافنا للمستقبل، وقراءتنا لما يحدث من حولنا، وفي مجتمعنا من ظواهر، ومتغيرات، في كل مجال من المجالات، وما سوف تحدثه من أثر على حياتنا، وأوضاعنا في الحاضر، والمستقبل.



وعقب ذلك قدمت إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء عرضاً للخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة، وشمل العرض المؤشرات الوطنية، وربطها بالاستراتيجية، والمبادرات المشتركة لدعم الأجندة الوطنية، والاستراتيجية، وأهم العمليات، والخدمات المشتركة، ودور الشركاء في تطوير المقترحات، والابتكارات، والعمليات المشتركة.



وتم خلال الملتقى عرض استراتيجية الابتكار للقيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تهدف إلى تطوير خدمات ذات الأولوية وترسيخ ثقافة الابتكار.



ثم قام سعادة قائد عام شرطة الشارقة، بتكريم الشركاء والمعنيين من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، المشاركين بأعمال الملتقى.