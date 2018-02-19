"استشاري الشارقة" يشيد بجهود "الدفاع المدني" في تحقيق الأهداف الاستراتيجية

الشارقة 24:



أشاد وفد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بجهود الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، وحرص الإدارة على الوصول إلى أعلى مستويات السلامة وجعل الإمارة أكثر أماناً.



جاء ذلك خلال استقبال العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، لجنة المرافق العامة في المجلس، برئاسة عبد الله مطر الكتبي والوفد المرافق له في مبنى الإدارة العامة.



وقدم الدفاع المدني خلال الاجتماع، عرضاً توضيحياً عن رؤية ورسالة وأهداف الدفاع المدني والتوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية "2017-2021"، كذلك تم شرح أهم المؤشرات التي تحققت في 2017، وكذلك المبادرات والمشاريع .



وأشاد وفد لجنة المرافق بأهمية ودور الدفاع المدني في الإمارة، ومايبذله من جهود حثيثة ووطنية في سبيل حماية الأرواح والممتلكات، وكذلك الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم في الشارقة، والمتعلقة بترخيص البناء وكذلك سرعة الاستجابة.



كما بحث الجانبان أهم التحديات التي تتطلب توفير كافة الخدمات، ومن أهمها المرافق الأمنية، نظراً لاتساع رقعة الإمارة وما لها من أهمية في سرعة الاستجابة، وكذلك أشاد الوفد بكافة المعدات والأنظمة والفعاليات التي يشارك بها الدفاع المدني، وما لها من أثر في نشر ثقافة التوعية في خفض الحرائق، وشدد على نشرها بشكل أوسع في كافة الضواحي والأحياء .



حضر اللقاء من جانب الدفاع المدني، العقيد خالد المنصوري مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة ومدراء الإدارات.