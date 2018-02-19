لؤي علاي: حزمة فعاليات متنوعة لنادي خورفكان للمعاقين تزامناً مع "شهر الابتكار"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



قال لؤي علاي عضو مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، إن النادي أطلق حزمة متنوعة من الفعاليات تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، بهدف دعم أفكار المجتمع وتطوير الإبداع والابتكار إلى جانب صقل المواهب الجديدة.



وأشار علاي خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، إلى أن النادي أطلق مبادرة "ريبوتي" لتكون عوناً في نشر ثقافة الابتكار والتميز، وفي نفس الوقت توسع إدراك المعاقين للاعتماد على إمكانياتهم في تطوير قدراتهم، مشيراً إلى أن الابتكار عالم منفتح يعطي للمعاقين أملاً بأنه لا مستحيل، والمعاق عندما يبتكر يشعر بالأمل لتطور الأشياء من حوله، فالبدائل في تعويض إعاقته كالحركة برجل صناعية أو يد أو عصا أو كرسي محدّث، ماهي إلا ابتكارات وأفكار تشعلها الحاجة.



وفي ختام حديثه، أكد علاي أن نادي خورفكان للمعاقين يسعى دائماً إلى ترسيخ مفهوم الابتكار ضمن آليات عمله المؤسسي، وتشجيع جميع منتسبيه على تبني نهج الابتكار كأسلوب حياة.