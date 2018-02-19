ثاني الزيودي: القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بالموروث الزراعي والشجرة المحلية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: "تشرفنا اليوم بافتتاح حديقة الزبير العامة بالشارقة، بين المجمعات السكنية، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور متكامل من جميع الإخوة والأخوات ببلدية مدينة الشارقة".



وأضاف الزيودي خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن مثل هذه المشاريع لها أبعاد اجتماعية مميزة، خصوصاً عند قربها من الأحياء السكنية، حيث تعمل على دعم التقارب الاجتماعي.



وأكد وزير التغير المناخي والبيئة، أن قيادتنا الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بالموروث الزراعي والشجرة المحلية واستزراعها لنقل هذه التجربة الى الأجيال القادمة، لما لها من أبعاد بيئية واجتماعية وتأثير كبير على الأمن الغذائي.



وفي ختام حديثه توجه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بالشكر والتقدير لجميع القائمين على مثل هذه المشاريع، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.