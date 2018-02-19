قائد عام شرطة عجمان يتوج الفائزين في مسابقة "الرماية بالمسدس"

الشارقة 24:



انطلقت، صباح الإثنين، بطولة الرماية بالمسدس (ضباط) في يومها السابع من منافسات بطولة وزارة الداخلية السنوية للرماية السنوية في دورتها السادسة والثلاثين، التي تقام برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بميادين الرماية بالخضيرة بمدينة الذيد بالشارقة، ويتنافس خلالها 480 مشاركاً يمثلون (10) فرق من مختلف قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، وقطاعاتها المختلفة، بالإضافة إلى ممثلين من المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وقام اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بتتويج الفرق الفائزة والرماة الحاصلين على المراكز المتقدمة من الضباط، حيث أسفرت النتائج عن:



على مستوى الفرق: فوز فريق القيادة لشرطة دبي بالمركز الأول بمجموع نقاط 1358، وجاء فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمركز الثاني بمجموع 1326 نقطة، ونال فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز الثالث بمجموع 1316 نقطة.



أما على المستوى الفردي: فقد حقق الملازم عبد الله إبراهيم هاشم من القيادة العامة لشرطة دبي المركز الأول بمجموع نقاط 233 نقطة، وجاء النقيب أحمد جمعة سعيد من القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثاني بمجموع 230 نقطة، كما حقق الملازم أول محمد سرور الكتبي من القيادة العامة لشرطة دبي المركز الثالث بمجموع 230 نقطة.



وفي نهاية تتويج الفرق الفائزة قدم اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية هدية تذكارية لسعادة اللواء سلطان عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان قدمها له العميد خالد علي شهيل نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية.



وتوجه اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بأسمى آيات الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على تفضله برعاية البطولة ودعم سموه اللامحدود لمثل هذه المسابقات التي تسهم في صقل وتطوير إمكانيات ضباط وزارة الداخلية في إطار فكر استراتيجي ممنهج وفق منظومة متكاملة تعود بالنفع والفائدة على رجل الشرطة وأمن واستقرار الوطن.



وأضاف: والشكر موصول لسعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة على استضافة هذا الحدث الكبير الذي يشارك فيه مختلف القيادات والإدارات الشرطية بوزارة الداخلية بميادين الرماية بالخضيرة بالذيد، ونشكر جميع الفرق المشاركة لإنجاحهم هذا الحدث المتميز الذي يقام كل عام باعتبارها البطولة الرئيسية التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية.



وأكد قائد عام شرطة عجمان حرص وزارة الداخلية على تنظيم وإنجاح هذه التظاهرة الشرطية الرياضية وفق المقاييس الدولية، حيث يلتقي فيها رياضيون شرطيون من مختلف قيادات وزارة الداخلية يتنافسون على أرض الشارقة، ويعززون علاقاتهم وخبراتهم وقدراتهم، على نحو يسهم في تعزيز مكانة الرياضات الشرطية، وتعزيز مكانة إمارة الشارقة التي تعودت على تنظيم أفضل الفعاليات في شتى المجالات، لتبقى الإمارة الباسمة بصورتها المشرقة وبسمعتها الطيبة قبلة وعاصمة للرياضة والرياضيين.



وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان على وجود دعم كبير من اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية بمسابقة الرماية بالمسدس باعتباره قطعة من جسد الشرطي وتساعده على تنمية مهاراته وتعزز من قدراته بمختلف أجهزة الشرطة في الدولة والارتقاء بالرياضات، وخاصة التي تخدم العمل الشرطي وفي مقدمتها الرماية الشرطية، لذا تحظى المنافسات اليومية باهتمام خاص للمشاركين في البطولة، التي تشارك فيها مختلف إدارات ووحدات وأجهزة وزارة الداخلية حيث تلتقي في ساحتها الفرق والمجموعات التي تمثل كافة قيادة الشرطة بوزارة الداخلية، بهدف تعزيز وتشجيع الرياضة الشرطية بما يتفق مع أهداف ونشر ثقافة التنافس الشريف وتعميق المعرفة والثقافة الرياضية وتعميمها بين الأجهزة الشرطية بوزارة الداخلية.



وأضاف قائد عام شرطة عجمان أن بطولة وزارة الداخلية للرماية السنوية تلقى نجاحاً وتطوراً متزايداً عاما بعد الآخر والدليل على ذلك تزايد عدد الفرق المشاركة وعدد المتنافسين والمشاركين فيها، وهذا ما جعل الحدث من أبرز البطولات التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية على المستوى المحلي، لإعداد أفضل الرماة وإبراز قدراتهم وتهيئتهم للمشاركة في كافة الفعاليات والبطولات والمنافسات المقامة للرياضات الأولمبية والعالمية في الداخل والخارج، ورفع راية دولة الإمارات في جميع المحافل الإقليمية والدولية.