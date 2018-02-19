مطار الشارقة يقدم ورشة حول "تقنيات القبعات الست"

الشارقة 24:



يشارك مطار الشارقة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، بورش عمل وجلسات عصف ذهني، من بينها ورشة لطلبة المدارس حول تقنيات القبعات الست في التفكير، التي قدمتها صباح الإثنين، نورا المزروعي، مدير إدارة الموارد البشرية في مطار الشارقة، ومريم المازمي، رئيس قسم التدريب في المطار، وذلك في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وحضر الورشة التي استغرقت ساعة من الزمن، 20 طالباً وطالبة من المدرسة الأميركية في الشارقة، ومدرسة الصالح في الشارقة، وسيكون زوار المركز غداً الثلاثاء على موعد مع ورشة أخرى لمطار الشارقة، حول برنامج اسكامبر الشهير الذي يخص التفكير الإبداعي، وهي ورشة تستهدف الجميع، وليس طلبة المدارس فقط.



وأوضحت المازمي للطلبة فكرة تقنية القبعات الست في التفكير وكيفية استخدامها، على أساس أنها تستند إلى تقسيم التفكير إلى ستة أنماط، واعتبار كل نمط كقبعة يلبسها الإنسان أو يخلعها حسب طريقة تفكيره في تلك اللحظة، وفي نهاية الورشة طرحت عليهم التفكير في بعض التحديات التي يمكن أن تواجه المطار أو الجمهور هناك، وقدمت لهم مثالاً يتعلق بأمتعة القادمين، وكيف يمكن التعامل مع هذا الموضوع، كما اختتمت الورشة بسؤال تحفيزي وتشجيعي للطلبة حيث يترتب على إجابة الطالب المبتكرة والصحيحة حصوله على جائزة.



وتعرف الطلبة خلال الورشة على بعض الملامح الأساسية لتقنية قبعات التفكير الست، التي يُنظر إليها كواحدة من أهم أساليب وطرق تنمية الإبداع في تحسين التفكير الإبداعي، وهي عموماً عبارة عن ستة أنماط تمثل أكثر أنماط التفكير الشائعة عند البشر، فالقبعة البيضاء تمثل التفكير الرقمي، الذي يؤمن بلغة الأرقام والوثائق والإثباتات، والقبعة الصفراء تمثل نمط التفكير المتفائل الحالم الذي يركز على الإيجابيات، والقبعة الحمراء تمثل نمط التفكير العاطفي الذي يفعَّل العاطفة وخياراتها بشكل أكبر، وفي كل المواقف، والقبعة السوداء تمثل نمط التفكير المتشائم الذي يركز على السلبيات، والقبعة الخضراء تمثل نمط التفكير الإبداعي، الذي يهتم بالبحث عن البدائل الأخرى، والتفكير بالأمور بطريقة غير مألوفة وجديدة، أو يعطي الكلمات دائماً مفهوماً معاكساً، والقبعة الزرقاء، التي تسمى قبعة التحكم بالعمليات، وتمثل نمط التفكير الذي يدير ويضع جدول الأعمال ويخطط ويرتب وينظم باقي العمليات.



كما تعلموا خلال ورشة العصف الذهني التي تفاعلوا معها بشكل جيد وحيوي من خلال طرح الأسئلة، بأن التفكير في أبسط تعريفاته هو ما يجول في الذهن من عمليات تسبق القول أو الفعل، ما يؤشر على أن الإنسان بطبيعته يفكر على مدار الساعة. وأن الفكرة الأساسية التي تستند إليها تقنية القبعات الست هي ضرورة تدّرب الإنسان على ممارسة كل هذه الأنماط أثناء حل المشكلات والقضايا العالقة، فهذه التقنية مخصصة للتفكير الإبداعي وحل المشكلات.